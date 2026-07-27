Google Maps traz muitas novidades. Navegação imersiva e velocímetro no Android Auto

O Google Maps começou a expandir de forma mais abrangente a sua maior atualização do ano. O novo pacote de novidades inclui a navegação imersiva e a chegada do velocímetro em tempo real ao Android Auto, alcançando agora um número significativo de utilizadores fora dos programas de testes beta.

Visual detalhado e IA do Gemini no volante

A reformulação visual transforma a experiência de condução ao introduzir mapas tridimensionais substancialmente mais detalhados no Google Maps. O sistema passa a apresentar edifícios em 3D com transparência para facilitar a visualização da continuação do percurso, pontes translúcidas, árvores e uma representação mais fiel do ambiente circundante.

Além da vertente gráfica, a navegação ganha precisão com a indicação clara de faixas de rodagem e a exibição de semáforos nas interseções, permitindo antecipar reduções de velocidade com maior segurança. Outra alteração de relevo é a integração da inteligência artificial Gemini, que substitui o tradicional Google Assistant na aplicação para Android e passa a fornecer orientações de voz mais contextuais.

Navegação imersiva e velocímetro no Android Auto

O Google Maps inclui também a análise detalhada de alternativas de percurso. Esta função apresenta os impactos diretos na hora estimada de chegada, informando sobre a presença de portagens, congestionamentos ou outros atrasos antes de o condutor optar por um caminho alternativo.

A distribuição destas novidades está a ser efetuada do lado dos servidores da empresa. Isto significa que a instalação da versão mais recente da aplicação não garante o acesso imediato às funções, uma vez que a libertação é faseada por regiões e dispositivos. Atualmente, a maior percentagem de utilizadores com acesso ativo regista-se nos Estados Unidos, prevendo-se a chegada gradual aos países europeus.

Integração com Android Auto e CarPlay

Nos dispositivos contemplados, surge uma nova opção para ativar a visualização tridimensional nas definições de ecrã da aplicação. Assim que fica ativa no smartphone, a navegação imersiva passa a funcionar automaticamente no Android Auto e no Apple CarPlay, estando igualmente prevista a integração no sistema Android Automotive.

Em simultâneo, a apresentação do velocímetro em tempo real do Google Maps no ecrã do automóvel através do Android Auto está a chegar a uma base muito mais alargada de condutores. A ferramenta permite acompanhar a velocidade atual do veículo no painel central, complementando a informação relativa aos limites de velocidade estabelecidos nas vias.