Sony tem uma ideia para eliminar o peso dos downloads de 300GB

A Sony Interactive Entertainment submeteu recentemente uma patente que procura transformar radicalmente a forma como os gamers lidam com as instalações massivas de videojogos. Esta tecnologia foca-se em reduzir os tempos de espera iniciais, permitindo que o acesso à experiência seja quase instantâneo.

Apenas 100 megabytes para começar a jogar

A tendência de crescimento no tamanho dos ficheiros dos videojogos modernos não dá sinais de abrandamento, tornando-se um obstáculo crescente para quem tem ligações à internet mais lentas. Perante este cenário, a Sony propõe uma abordagem inovadora, detalhada num registo na World Intellectual Property Organization, que assenta no conceito de "asset streaming".

A proposta detalha que o utilizador apenas precisaria de descarregar inicialmente o código executável do jogo. Este pacote minimalista, que poderia ocupar meros 100MB, incluiria apenas os recursos fundamentais para o arranque do título.

Esta estratégia surge numa altura em que circulam rumores de que lançamentos futuros, como o GTA VI, poderão exigir cerca de 300GB de espaço em disco, o que levaria dias a descarregar em muitas casas.

Este download inicial de 100MB pode ser disponibilizado tanto em formato físico como digital, incluindo texturas de baixa resolução para permitir o início imediato da partida. À medida que o jogador progride, o sistema encarrega-se de obter os ficheiros de alta qualidade em segundo plano.

O ponto crucial é que a lógica central do jogo é executada localmente, o que deverá, em teoria, mitigar os problemas de latência que assolam o cloud gaming.

Os desafios da transmissão de dados em tempo real

A patente reconhece abertamente as falhas do jogo via nuvem, nomeadamente quando a ligação à rede é instável. O streaming convencional sofre de uma latência significativa que pode tornar a experiência injogável.

A solução híbrida da Sony - processamento local aliado à transmissão de texturas e modelos - tenta contornar estas barreiras. Este não é o primeiro esforço da tecnológica japonesa neste sentido, uma vez que já em 2025 tinha patenteado outro método para comprimir o tamanho das instalações, revelando uma preocupação clara com o atual "congestionamento" digital.

Ainda assim, convém manter algum ceticismo. Experiências como as de Diablo III já utilizam modelos de transmissão de dados e lógica a partir de servidores, e muitos utilizadores continuam a enfrentar falhas visuais ou inimigos que "congelam" devido a quebras de sinal.

Embora a ideia da Sony possa aliviar a gestão de espaço no disco rígido, a dependência da infraestrutura de rede continuará a ser um ponto crítico. Por muito que as grandes empresas tentem vender esta conveniência, a fiabilidade total de uma experiência que depende da transmissão constante de dados continua a ser um desafio por superar.

Leia também: