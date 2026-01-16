PplWare Mobile

Trump admite impor tarifas aos países que não concordarem com a aquisição da Gronelândia

Autor: Ana Sofia Neto

  1. Joaquim do Talho says:
    16 de Janeiro de 2026 às 17:06

    Matem-no e façam arroz com o sangue…

  2. Gringo Bandido says:
    16 de Janeiro de 2026 às 17:14

    O resto do mundo nunca vai perdoar aos americanos por terem metido este cancro no poder.
    O império americano era tambem baseado na admiração pela ilusão hollywoodesca da américa, já ninguem acredita nisso e não respeitam a américa. Novas mentalidades virão com novos horizontes, a américa já pertence ao passado.

  3. Darth says:
    16 de Janeiro de 2026 às 17:16

    Meta as tarifas que quiser. Ate parece que é o único mercado no mundo

  4. Tug@Tek says:
    16 de Janeiro de 2026 às 17:22

    Para mim, o Homem, tem razão, em alegar interesses de segurança Nacional.
    A soberania territorial, deve ser sagrada, ninguém tem o direito de a colocar em causa.
    Dinamarca, USA e a Europa por arrasto, só tem a ganhar em comportarem-se como adultos e chegarem a um acorde bom para todas as partes.
    Se o Não fizer, só existem dois beneficiados, China e Rússia

  5. PGomes says:
    16 de Janeiro de 2026 às 17:26

    Mas que grande palhaço…

