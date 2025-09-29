Submarino russo navega em emergência e corre risco de explosão

O submarino russo Novorossiysk sofre uma avaria técnica grave, que o coloca em risco de explosão. Enquanto atravessa o estreito de Gibraltar e é perseguido por um avião espião americano, o navio procura desesperadamente um porto seguro.

Há alguns dias, um avião espião americano P-8A Poseidon avistou e sobrevoou o estreito de Gibraltar para rastrear um submarino russo em dificuldades. Na sexta-feira, 26 de setembro, o B-261 Novorossiysk, seu nome de código, emergiu finalmente à superfície para atravessar a passagem.

O problema é que a embarcação, com quase 73 metros de comprimento, habitualmente discreta sob as águas, navega agora em situação de emergência, com 52 homens a bordo e uma avaria que pode custar-lhes caro, pois o navio corre risco de explosão.

Avaria técnica com consequências potencialmente explosivas

A informação veio do Tchéka-OGPU, um canal russo de oposição no Telegram, que publica regularmente fugas sobre o estado do exército. Com documentos internos como prova, descreve uma falha no circuito de combustível.

Em detalhe, o combustível escorre em grande quantidade para os compartimentos inferiores do navio. O problema é que não há peças sobressalentes disponíveis nem técnicos especializados a bordo para colmatar a falha.

O perigo torna-se crítico à medida que o combustível se acumula, com um verdadeiro risco de explosão. Num espaço confinado como o porão de um submarino, os vapores de combustível podem inflamar-se ao contacto com uma simples faísca elétrica ou com equipamento defeituoso.

Sem possibilidade de reparar a fuga a bordo, a tripulação teria apenas uma opção: esvaziar o porão contaminado diretamente no oceano.

O Novorossiysk tenta agora alcançar São Petersburgo, onde as instalações permitiriam realizar as reparações pesadas necessárias. A marinha russa deverá enviar um rebocador da sua frota do Báltico para escoltar este regresso que se prevê perigoso.

O submarino diesel-elétrico da classe Kilo, relativamente recente, pois foi construído em 2014, pode normalmente lançar mísseis de cruzeiro Kalibr. Mas no estado atual, cada hora de navegação é crucial.

Submarino Novorossiysk já tinha sido vigiado perto da costa da Bretanha em 2022

Desde 25 de setembro, o avião de patrulha marítima americano P-8A Poseidon, equipado com sensores acústicos e radares sofisticados, sobrevoava a zona do estreito de Gibraltar para localizar o submarino Novorossiysk.

Mas os especialistas OSINT, analistas que compilam dados públicos online, também notaram os movimentos suspeitos do cargueiro russo Lauga, que navegava de forma errática no mar Jónico antes de parar os motores ao largo de Espanha. Um indício adicional das dificuldades russas na região.

Em julho do ano passado, o Novorossiysk tinha sido seguido pelo patrulheiro britânico HMS Mersey no Canal da Mancha, acompanhado pelo rebocador Yakov Grebelski. Em setembro de 2022, há já três anos, rondava perto da costa da Bretanha sob vigilância da fragata francesa Normandie.

Submarinos russos aproximam-se agora da costa da Bretanha, algo que não víamos há muito tempo.

Declarou então Jean-Yves Le Drian, ministro das Forças Armadas.

Uma frota russa esgotada por três anos de conflito

Para além deste submarino, toda a marinha russa mostra sinais de fadiga. Desde fevereiro de 2022 e a invasão da Ucrânia, a frota do Mar Negro tem sofrido golpes. Os ataques ucranianos atingiram os portos de Sebastopol e Mariupol. O Moskva, navio-almirante da frota, afundou em abril de 2022.

As sanções ocidentais agravam a situação. O fecho do estreito do Bósforo complicou o acesso aos estaleiros navais do Mediterrâneo, como o de Tartous, na Síria.

Como resultado, segundo o Tchéka-OGPU, muitos navios regressam aos portos "danificados", ou seja, fora de serviço. E os navios lançadores de mísseis, embora estratégicos, são particularmente afetados por estas paragens forçadas.

Os submarinos da classe Kilo, como o Novorossiysk, pagam o preço deste desgaste. Concebidos para missões pontuais de dissuasão ou ataque, operam agora em sobrecarga há três anos. A intensidade das operações, combinada com a falta de manutenção e a dificuldade em obter peças sobressalentes devido às sanções, leva-os ao limite.

O que era suposto ser uma vantagem discreta transforma-se num peso logístico.