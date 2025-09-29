PplWare Mobile

Submarino russo navega em emergência e corre risco de explosão

Autor: Vítor M.

  1. Nuno says:
    29 de Setembro de 2025 às 15:19

    Se é mesmo assim, o ocidente nao acaba logo com a guerra, porquê? Se a Russia já nao tem marinha, se tem tantos problemas militares, financeiros e afins, nao entendo sinceramente, porque razao o ocidente nao termina já hoje com a guerra. Tem receio do que? A Russia não é um tigre de papel? sinceramente nao entendo.

    • Max says:
      29 de Setembro de 2025 às 15:32

      E o que tem alguém a ver com o facto de não entenderes? Estudasses …

    • eu says:
      29 de Setembro de 2025 às 15:40

      acredito que o ocidente poderia acabar com a guerra em pouco tempo, mas qual o custo? é preciso pensar na retaliação e no poder nuclear de ambos os lados. milhoes e milhoes de pessoas de ambos os lados morreriam, faz sentido acabar com uma pequena guerra à custa de milhoes de civis?

    • J.C.Lopes says:
      29 de Setembro de 2025 às 15:40

      Não acaba com a guerra porque a Rússia tem muitas armas nucleares e é governada por um ditador louco e sanguinário.

    • Luis Henrique Silva says:
      29 de Setembro de 2025 às 15:43

      Pelo simples facto de terem armas nucleares, lá por terem problemas de equipame tos não quer dizer que não possam lançar um missil nuclear se for retaliado.
      Além disso estão mais preocupado a gastar dinheiro em drones….

    • Zanoni says:
      29 de Setembro de 2025 às 15:46

      Recorda-se de como a União Suviética acabou? É preciso calma, serenidade…

    • Manuel da Rocha says:
      29 de Setembro de 2025 às 16:21

      A Rússia tem 81 milhões de habitantes. 6,3 milhões, são soldados ou estão a ser treinados para serem soldados.
      Sabe quantos soldados, estão a ser treinados, na Europa (730 milhões de habitantes)? 700000.
      É uma conta simples.

  2. Max says:
    29 de Setembro de 2025 às 15:30

    – O Novorossiysk tem andado a aparecer no Mar do Norte e tem sido acompanhado por um submarino inglês e um navio francês, naqula: “Olha que estou-te a ver …
    – O Novorossiysk navega no Mediterâneo, com avaria, e podia-se dirigir a uma ex-base russa na Siria – se ela não tivesse sido encerrada pelos sírios.
    – Assim, vai ter que se dirigir ao Mar Báltico, a São Petersburgo.
    – E por que é que não se dirige a uma base russa no Mar Negro? Porque a Turquia, legitimada por um tratado internacional, só deixa passar do Mediterrâneo para o Mar Negro navios de guerra dos países beligerantes – a Russia e a Ucrânia – que tenham a sua base no Mar Negro, o que não é o caso do Novorossiysk (que diga-se, não disparou qualquer míssil contra a Ucrânia).
    – Esta situação impede a Rússia de reforçar a sua frota do Mar Negro, se os navios que lá operam forem ao fundo, como o Moskva, ou tiverem avarias.
    – Quanto ao Novorossiysk, retirem a tripulação e afundem-no junto à costa russa.

  3. Bagasgoat says:
    29 de Setembro de 2025 às 15:36

    O Putin que fique com o problema!

  4. Roberto says:
    29 de Setembro de 2025 às 16:02

    Luso -> Ruso -> Russo. Conquista da Luzia.
    Putins wins.

  5. Gringo Bandido says:
    29 de Setembro de 2025 às 16:19

    Tanto os USA como putin querem arrastar a Europa para uma crise existencial, temos que ser mais espertos.

    • Max says:
      29 de Setembro de 2025 às 16:50

      Isso deve ser catarro …
      AI Overview
      “Uma crise existencial é um período de intensa reflexão e questionamento sobre o sentido da vida, a identidade pessoal e o propósito de existir, levando a sentimentos de vazio, insatisfação e angústia. É uma fase comum de questionamentos sobre o valor pessoal, as escolhas e o futuro, que pode ser desencadeada por eventos significativos ou pela percepção de distanciamento dos próprios desejos e valores.”

