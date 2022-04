Navio de guerra Moskva afundou! Foram mísseis Neptune ucranianos?

O navio de guerra Moskva, um símbolo da Rússia, foi afundado. Um alto responsável do Pentágono declarou que o cruzador russo Moskva foi afundado por dois mísseis ucranianos, sublinhando que foi “um grande golpe” para a Rússia.

Segundo os EUA, o Moskva foi atingido por dois mísseis Neptune ucranianos.

O responsável do Departamento da Defesa norte-americano não confirmou, as informações de que o exército ucraniano distraiu a defesa do Moskva com um ‘drone’ de um lado do navio, enquanto os Neptune, mísseis de cruzeiro antinavio ucranianos, o atingiam do outro lado.

A Rússia, que não reconheceu oficialmente que a joia da sua frota do mar Negro foi afundada por mísseis ucranianos, disse que a tripulação foi retirada do navio. O naufrágio do Moskva poderá levar a Marinha russa a mostrar mais cautela e menos envolvimento no teatro de guerra ucraniano, considerou ainda o alto responsável do Pentágono.

Mísseis Neptune derrubaram o todo poderoso Moskva?

O R-360 Neptune é um míssil de cruzeiro anti-navio ucraniano desenvolvido pela Luch Design Bureau. O sistema entrou em serviço na Marinha Ucraniana em março de 2021.

Segundo o jornal a Marca, a peça de artilharia consiste num camião com um lança-mísseis equipado com quatro cargas, um camião que serve de centro de comando e dois camiões com munições extra. De acordo com a I News, estes mísseis podem atingir uma velocidade de 900 km/h. O peso ronda os 870 kg, sendo que 150 kg são da ogiva. Medem mais de 5 metros de comprimento e cerca de 40 centímetros de largura. Podem destruir alvos de até cinco toneladas, que atingem com a ajuda de um sistema de radar.

A ofensiva militar lançada na madrugada de 24 de fevereiro pela Rússia na Ucrânia causou já a fuga de mais de 11 milhões de pessoas, mais de 5 milhões das quais para os países vizinhos, de acordo com os mais recentes dados da ONU – a pior crise de refugiados na Europa desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

Segundo as Nações Unidas, cerca de 13 milhões de pessoas necessitam de assistência humanitária na Ucrânia.

A invasão russa – justificada por Putin com a necessidade de “desnazificar” e “desmilitarizar” a Ucrânia para segurança da Rússia - foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que respondeu com o envio de armamento para a Ucrânia e a imposição à Rússia de sanções que atingem praticamente todos os setores, da banca ao desporto.

A guerra na Ucrânia, que entrou hoje no 51.º dia, já matou quase dois mil civis, segundo dados da ONU, que alerta para a probabilidade de o número real ser muito maior.