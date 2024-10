Huawei Watch GT 5 Pro: um caddie tecnológico para dominar o fairway

Amantes de golfe, as funcionalidades destinadas a este desporto já estão disponíveis através da nova atualização na Huawei Health.

Para muitos, o golfe é mais do que um desporto, é uma prova de precisão, paciência e estratégia. Destacar-se no fairway requer não apenas perícia e prática, como também uma excelente capacidade de adaptação.

A pensar nisto, a Huawei lançou o Huawei Watch GT 5 Pro, um smartwatch com funcionalidades dedicadas que fazem de cada utilizador um verdadeiro jogador de golfe profissional. Estas funcionalidades já estão disponíveis em Portugal, através de uma nova atualização na Huawei Health.

Através do modo Campo de Golfe, os utilizadores têm acesso a mais de 15 mil campos de golfe a nível mundial, e cerca de 200 em Portugal, e podem ver os mapas com um efeito 3D, para uma visão panorâmica dos obstáculos e do ambiente.

Basta pesquisar pelo nome do campo ou região na Huawei Health para pré-visualizar os fairways, descarregar os mapas e navegar pelos mesmos, tanto na aplicação como no smartwatch.

Graças ao sistema de posicionamento de alta precisão Huawei Sunflower, o smartwatch oferece medições de distâncias em tempo real e apresenta a localização atual do utilizador no green, bem como dos obstáculos, no mapa do campo de golfe.

Desta forma, ajuda a selecionar os tacos certos e a planear as próximas tacadas. Além disso, o utilizador pode escolher qualquer ponto no mapa para verificar a distância a que se encontra, garantindo que tem sempre toda a informação na ponta dos dedos.

Por sua vez, o Painel de Informações Ambientais fornece dados em tempo real, como a direção e inclinação do green, e a velocidade e direção do vento. Através do Mapa de Calor, indica declives no green, para facilitar a compreensão e a reação dos amantes de golfe às nuances do terreno e a definir tacadas e putts mais precisos.

Esta atualização introduz ainda funcionalidades de análise e partilha de dados, como o Scorecard, oferendo aos praticantes de golfe uma experiência mais abrangente e agradável com o seu Huawei Watch GT 5 Pro.

Os utilizadores podem registar os seus putts no Scorecard e, após terminarem uma meia volta de nove buracos, podem aceder a um relatório de pontuação para acompanharem o progresso durante a partida. No fim do jogo, o Scorecard apresenta um relatório completo para análise do desempenho.

Com este smartwatch topo de gama, os entusiastas do golfe têm à sua disposição um poderoso caddie tecnológico para brilhar no fairway.

O Huawei Watch GT 5 Pro responde a todos os gostos

Além das funcionalidades de golfe, o smartwatch destaca-se pela compatibilidade com Android e iOS, pela autonomia até duas semanas nos modelos de 46mm e até uma semana nos modelos de 42mm, bem como pela monitorização abrangente dos parâmetros de saúde e bem-estar.

Em relação ao design e à construção dos smartwatches, a Huawei optou por um aspeto sofisticado e materiais premium.

Os modelos de 46 mm e 42 mm são produzidos com titânio de qualidade aeroespacial e cerâmica nanocristalina, respetivamente, ambos os materiais desenvolvidos através de complexos processos de engenharia, para maior durabilidade e resistência.

O Huawei Watch GT 5 Pro de 46mm está disponível em titânio e fluoroelastómero preto, enquanto a versão de 42mm apresenta opções em cerâmica e em fluoroelastómero branco.

Produto Cor PVPR Huawei Watch GT 5 Pro 46mm Fluoroelastómero preto 379,00 € Huawei Watch GT 5 Pro 46mm Titânio 499,00 € Huawei Watch GT 5 Pro 42mm Fluoroelastómero branco 449,00 € Huawei Watch GT 5 Pro 42mm Cerâmica branca 599,00 €

Numa oferta de lançamento, a Huawei uns FreeBuds 5i e, até 31 de outubro, uma bracelete de fluoroelastómero com o cupão AVJ5STRAP.

Leia a nossa análise ao Huawei Watch GT 5 Pro: