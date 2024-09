iOS 18 – Partilhe uma pasta no seu iCloud

O iCloud é o sistema cloud da Apple e oferece muitas e boas funcionalidades. Hoje vamos dar uma dica muito simples, mas que faz sentido usarmos para partilhar conteúdo com amigos, colegas ou família. Que tal partilhar uma pasta do iCloud com a app Ficheiros no seu iPhone, iPad ou Mac?

Como podemos criar pastas partilhadas no iCloud?

Neste artigo, abordamos a partilha de pastas no iCloud Drive com outras pessoas. Ideal se estiver a trabalhar num projeto em conjunto e não quiser continuar a enviar tudo para trás e para a frente. Também é possível partilhar ficheiros do iCloud, para que possam trabalhar em conjunto num texto ou numa folha de cálculo.

Deixamos a seguir um resumo das ferramentas e da potencialidades que o iCloud oferece na sua oferta. Por vezes, o utilizador ficaria a ganhar se usasse a versão paga do iCloud, tendo em conta o que oferece. Veja que não o que tem a ganhar.

Conheça o iCloud e as potencialidades Atualmente, a Apple oferece já preços interessantes pelo armazenamento iCloud. É verdade que a versão gratuita é apenas de 5GB, mas os planos pagos, face à concorrência, são competitivos. 200GB - 2,99€ mês

- 2,99€ mês 2TB - 9,99€ mês

- 9,99€ mês 6TB - 29,99 mês

- 29,99 mês 12TB - 59,99 mês

Depois, as ferramentas são muito interessantes. Por exemplo, o iCloud web (tal como o Drive da Google) disponibiliza ferramentas de produção e clientes de mail. iCloud Mail: Tenha acesso ao seu email associado ao iCloud.

iCloud Drive: Armazenamento e gestão de documentos, fotos e outros ficheiros diretamente na nuvem.

Notas: Visualização, edição e criação de notas sincronizadas com todos os seus dispositivos Apple.

Calendário: Gestão de compromissos e eventos, com sincronização em tempo real.

Contactos: Acesso e edição dos seus contactos guardados no iCloud.

Fotos: Navegação e gestão de todas as suas fotos armazenadas no iCloud.

Pages, Numbers e Keynote: Versões web das aplicações de produtividade da Apple (equivalentes ao Word, Excel e PowerPoint), que permitem criar e editar documentos, folhas de cálculo e apresentações.

Encontrar (Find My): Ferramenta para localizar dispositivos Apple perdidos ou partilhados.

Lembretes: Criação e gestão de listas de tarefas e lembretes.

Configurações do iCloud: Gestão das definições da conta iCloud, tais como espaço de armazenamento e dados associados. Além disso, podemos usar o iCloud+ para partilhar espaço com a família, até 5 membros. Funcionalidades de iCloud+ partilhadas: 200 GB de armazenamento

Reencaminhamento privado

Ocultar o meu e‑mail

Domínio de e‑mail personalizado

Vídeo seguro do HomeKit Com este nível de oferta, o serviço da Apple, o iCloud+, destaca-se face aos seus concorrentes. Esta relação que deixamos anteriormente serve para os utilizadores perceberem o potencial do iCloud. Além de ser a ponte que liga todos os dispositivos e serviços (como manter guardado e sincronizados os dados da app Saúde, Notas, Ficheiros e muitas outras) também oferece produtividade e segurança. Uma aplicação que tira proveito quer do espaço de armazenamento, quer das ferramentas de produtividade é a app Ficheiros. Esta funciona como se fosse um explorar de ficheiros, que permite gerir pastas, ligações, drives externas e outros serviços cloud, como os da Google, Microsoft, Dropbox e afins. Dentro, as pastas podem ser uma forma simples e eficaz de organizarmos os nossos ficheiros. Nesse sentido, por vezes podemos ter a necessidade de criar pastas partilhadas com terceiros que terão acesso somente a essas pastas e com as regras que implementarmos.

Partilha para iPhone e iPad

Para partilhar uma pasta no iCloud Drive, com outras pessoas, siga os passos abaixo.

Abra a aplicação Ficheiros. Navegue até à pasta que pretende partilhar, mas não a abra. Mantenha premido o dedo sobre a pasta e toque em Partilhar. Certifique-se de que a opção Enviar cópia está selecionada no menu de seleção junto ao ícone da pasta. Escolha a forma como pretende enviar o convite.

Nem todas as aplicações são adequadas para partilhar pastas. Recomendamos que o faça através do Mail ou das Mensagens, pois assim pode ter a certeza de que a pasta chegará corretamente.

Partilha para Mac

Para utilizar esta funcionalidade no Mac, é necessário pelo menos o macOS Catalina 10.15.4. Portanto, ele só funciona em Macs que são adequados para isso.

Abra o Finder e encontre a pasta que deseja partilhar. Não a abra. Clique com o botão direito do rato na pasta que pretende partilhar e selecione Partilhar > Partilhar pasta. Especifique as permissões que os destinatários devem ter. Escolha uma forma de partilhar a pasta, por exemplo, através do AirDrop ou das Mensagens.

Opções de partilha de pastas no iCloud Drive

Existem várias opções que pode definir quando partilha uma pasta no iCloud Drive.

Por exemplo, pode configurar para permitir que qualquer pessoa com a sua ligação aceda à pasta. Isto é útil se planear enviar muitas pessoas para a sua pasta, mas tenha cuidado para não colocar aqui informações sensíveis. Público é realmente público.

Também pode especificar que outras pessoas só podem ver o que está na sua pasta, sem fazer alterações.

Pode configurar isto seguindo os passos acima. Em seguida, verá também o menu Opções de partilha na parte inferior. Toque nesse menu para alterar as definições e selecione Apenas leitura.