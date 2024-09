Apanhou uma multa? Veja se não tem uma sanção acessória…

Apanhou uma multa e quando recebeu a carta reparou que tem uma sansão acessória? O que significa e quando é que lhe pode ser aplicada uma sanção acessória?

As sanções acessórias aplicáveis às contra-ordenações rodoviárias são a inibição de conduzir e a apreensão do veículo. Este tipo de sanção não é aplicada de forma isolada, mas sim como complemento às sanções previstas em determinadas contraordenações.

Conforme dispõe o art.º 138 n.º 1 do Código da Estrada as contra-ordenações graves e muito graves além da coima são ainda sancionadas com sanção acessória de inibição de conduzir (art.º 148º, n.º 1 e n.º 2 do Código da Estrada).

A sanção acessória de inibição de conduzir depende do tipo de contraordenação. Se:

Contraordenações graves: tempo de duração mínimo de 1 mês e máximo de 1 ano.

tempo de duração mínimo de 1 mês e máximo de 1 ano. Contraordenações muito graves: tempo de duração mínimo de 2 meses e máximo de 2 anos.

As sanções acessórias são cumpridas em dias seguidos, como estipula o art.º 138º, n.º 4 do Código da Estrada. De refeir também que neste tipo de contraordenações há também a retirada de pontos da carta de condução.

Sanção acessória: contraordenações que podem levar à inibição de conduzir

Exemplos de contraordenações que podem levar à inibição de conduzir:

Conduzir sob influência de álcool e outras substâncias psicotrópicas

Excesso de velocidade

Utilização dos máximos, de modo a provocar encandeamentos

Circular em contramão

Desrespeito pelo sinal de paragem obrigatória nos cruzamentos, entroncamentos e rotundas

Condução sem carta de condução habilitada

