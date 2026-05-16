iPhone 17 Pro considerado o smartphone com o carregamento mais rápido

O iPhone 17 Pro voltou a destacar-se no mercado mobile, desta vez ao conquistar o título de smartphone com melhor desempenho de carregamento num novo teste laboratorial. O equipamento da Apple superou vários rivais Android tanto no carregamento com fios como na vertente sem fios.

iPhone 17 Pro bate 32 smartphones

A mais recente análise da CNET colocou frente a frente 33 smartphones de diferentes fabricantes para avaliar a velocidade de carregamento. No final dos testes, o iPhone 17 Pro acabou por assumir a liderança da classificação geral, enquanto o Samsung Galaxy S26 Ultra foi o modelo mais rápido especificamente no carregamento por cabo.

Para chegar aos resultados, a equipa da publicação realizou um teste de carregamento de 30 minutos em cada dispositivo. Todos os smartphones começaram o processo com 10% de bateria ou menos, utilizando sempre o cabo original incluído na caixa e um carregador compatível com a velocidade máxima suportada por cada modelo.

Nos equipamentos compatíveis com carregamento sem fios, foi também realizado um segundo teste de meia hora através de carregadores Qi, Qi2 e Qi2.2, dependendo das capacidades suportadas por cada smartphone. A pontuação final teve em conta a média dos resultados obtidos nos dois cenários.

Um dos fatores que ajudou o iPhone 17 Pro a alcançar o topo da tabela foi a sua bateria de 4252 mAh, consideravelmente mais compacta do que muitas das baterias presentes nos smartphones rivais, que frequentemente ultrapassam os 5000 mAh.

Com uma capacidade inferior para preencher, o smartphone consegue atingir percentagens mais elevadas em menos tempo. O modelo suporta carregamento rápido de 40 W por cabo e até 25 W através de tecnologia Qi2.2 sem fios.

Ainda assim, a fonte destaca que a autonomia não depende apenas da dimensão da bateria. A eficiência do processador e do software continuam a desempenhar um papel determinante. Nos testes de duração de bateria, por exemplo, o iPhone 17 Pro Max acabou por oferecer melhores resultados de autonomia.

Samsung domina no carregamento com fios

Apesar da vitória global da Apple, o Samsung Galaxy S26 Ultra destacou-se na categoria de carregamento por cabo. O topo de gama sul-coreano conseguiu recuperar 76% de bateria em apenas 30 minutos graças ao suporte para carregamento rápido de 60 W, o mais veloz alguma vez lançado pela Samsung num modelo Galaxy S.

O iPhone 17 Pro surgiu logo atrás com 74%, empatado com o Motorola Moto G Stylus 2025. O OnePlus 15 ficou na posição seguinte ao atingir 72% no mesmo período. Já o iPhone 17, o iPhone 17 Pro Max e o Samsung Galaxy S25 FE alcançaram 69% de carga ao fim de meia hora.

No segmento wireless, o iPhone 17 Pro voltou a assumir a liderança. O smartphone conseguiu atingir 55% de bateria em 30 minutos utilizando carregamento Qi2.2.

O iPhone 17 Pro Max alcançou 53%, seguido pelo iPhone 17 com 49% e pelo iPhone Air com 47%. O Galaxy S26 Ultra ficou bastante abaixo dos rivais da Apple, ao atingir apenas 39%.

Segundo a publicação, a diferença entre o iPhone 17 Pro e o modelo Pro Max está novamente relacionada com o tamanho da bateria, uma vez que ambos utilizam o mesmo processador A19 Pro e partilham otimizações semelhantes no software.

Baterias de silício-carbono começam a ganhar destaque

Outro detalhe relevante dos testes tem que ver com a crescente presença das baterias de silício-carbono. Esta tecnologia substitui o tradicional grafite por um ânodo baseado em silício, permitindo aumentar a capacidade energética e acelerar o carregamento.

O OnePlus 15 foi um dos exemplos mais evidentes desta evolução. O equipamento conseguiu carregar 72% da sua enorme bateria de 7300 mAh em apenas 30 minutos utilizando um carregador proprietário de 80 W.

Apesar das vantagens, esta tecnologia continua pouco disseminada no mercado norte-americano. Atualmente, apenas marcas como OnePlus, RedMagic e Poco apostam em baterias de silício-carbono. Apple, Samsung e Google ainda não adotaram oficialmente esta solução nos seus smartphones.

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