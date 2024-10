Apple revelou o novo Mac mini redesenhado, equipado com M4 e M4 Pro

A Apple apresentou o novo Mac mini M4 (2024) que, além de mais potente, traz um design fantástico, mas não "inovador". Isto é, linhas minimalistas que o chip M4 Pro transforma num gigante de secretária.

Mac Mini poderoso e minimalista

A Apple acaba de apresentar o novo Mac mini M4 e é uma pequena maravilha tecnológica: combina um design minimalista de apenas 12,7 cm² com uma potência de nível de estação de trabalho.

A sua versão com o novo chip M4 Pro, construído com tecnologia de 3 nanómetros, oferece o desempenho mais rápido que já vimos na categoria, duplicando teoricamente a potência gráfica dos modelos anteriores.

Há também uma nova conetividade: o Thunderbolt 5 permite-lhe ligar até três monitores externos e desfrutar de transferências de dados extremamente rápidas, criando o ambiente ideal para profissionais.

Calma, há mais. Este é também o primeiro Mac neutro em termos de carbono. Representa o culminar do conceito de potência compacta: concebido para quem precisa de muito, mas não quer sacrificar espaço ou eficiência - a um preço muito acessível.

Seguramente que seria um sonho para Steve Jobs e para a sua visão inicial do mini.

Ficha técnica do Mac mini M4 Dimensões e peso Altura: 5 cm

Largura: 12,7 cm

Profundidade: 12,7 cm

Peso (M4): 0,67 kg

Peso (M4 Pro): 0,73 kg Processador Apple M4 / Apple M4 Pro Memória De 16 GB (M4) ou 24 GB (M4 Pro) a 32 GB (M4) ou 64 GB (M4 Pro) Armazenamento De 256GB a 2TB (modelo M4 Pro) Áudio Altifalante incorporado

Tomada frontal de 3,5 mm para auscultadores Portas Três portas traseiras (no modelo M4 Pro, Thunderbolt 5) e duas portas Thunderbolt 4 frontais

Porta HDMI

Porta Gigabit Ethernet

Tomada para auscultadores de 3,5 mm

Tomada de alimentação Sistema operativo macOS 15 Sequoia Outros Permite ligar até três monitores em simultâneo graças ao Thunderbolt 5 (modelo M4 Pro)

O novo M4 Pro: potência num formato compacto

O chip M4 Pro é um salto de potência que leva o Mac mini para um nível totalmente novo.

Com uma arquitetura de 3 nanómetros, este processador é capaz de fornecer a CPU mais rápida do mercado.

É como se a Apple tivesse pegado em toda a experiência acumulada na sua família de chips Apple Silicon e a tivesse destilado no M4 Pro, otimizando não só a velocidade, mas também a eficiência - proporcionando até o dobro do desempenho gráfico e permitindo que o Mac mini seja mais potente sem o aumento do consumo de energia.

Ao nível gráfico, o M4 Pro inclui uma arquitetura de GPU avançada e um motor de ray-tracing duas vezes mais rápido do que o seu antecessor, tornando o Mac mini uma escolha sólida para design de topo, animação 3D e jogos.

Além disso, o M4 Pro oferece até 64 GB de memória unificada com uma impressionante largura de banda de 273 GB/s, um valor que supera o desempenho de muitos chips de IA no mercado.

Preço e disponibilidade

Este novo Mac tem um preço que começa nos 729 euros para os modelos M4 e 1.679 euros para os modelos M4 Pro.

Pode já ser reservado e a entrega será no próximo dia 8 de novembro.

