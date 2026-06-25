Negócio do século? Apple e Disney estiveram perto de se fundir

Bob Iger, o antigo CEO da Disney, falou sobre o que poderia ter sido o negócio do século. Revelou que a Disney e a Apple discutiram uma fusão histórica que poderia ter transformado a indústria. No entanto, apesar do claro interesse do antigo CEO da Disney, a gigante de Cupertino nunca chegou a concretizar o negócio.

Apple e Disney estiveram para se fundir

Bob Iger, o homem que liderou a Disney durante duas décadas, fala agora com mais liberdade desde que deixou o comando da empresa. Aproveita para partilhar alguns detalhes dos bastidores. O Financial Times falou com o ex-CEO, que mostrou as principais decisões que marcaram a sua carreira. São bem conhecidas as aquisições da Pixar, Marvel e Lucasfilm, mas um acordo foi mantido em segredo até agora.

Este acordo poderia ter mudado a indústria da tecnologia e do entretenimento. Iger confirma que a possibilidade de uma fusão entre a Disney e a Apple não era apenas um rumor. Discutiram isso internamente e tiveram conversas com a Apple sobre o assunto. Para ele, esta união teria sido "verdadeiramente transformadora e equitativa ". O executivo não esconde o facto de ter visto a fusão como o culminar de uma visão.

Na sua autobiografia, já tinha sugerido que, se Steve Jobs ainda fosse vivo, o acordo teria sido concretizado. As mais recentes declarações de Iger esclarecem que tentou manter esta ambição após a morte de Jobs. Mas a estratégia da Apple arrefeceu o seu entusiasmo. Quando questionado sobre o porquê de o projeto nunca se ter concretizado, Iger limita-se a encolher os ombros: "A Apple não demonstrou muito interesse".

Bob Iger: este seria o negócio do século?

Por parte da Apple, a proposta nunca foi levada suficientemente a sério para justificar negociações genuínas. Esta tentativa de fusão com a Apple fazia parte da busca da Disney pela diversificação. Sob a liderança de Bob Iger, a empresa construiu sucesso adquirindo pilares como a Pixar, a Marvel e a Lucasfilm. A aquisição da 21st Century Fox, embora controversa, veio completar a profunda transformação do grupo.

Mas o interesse de Iger pelo setor tecnológico ia para além dos estúdios de cinema tradicionais. Refere, em particular, que a compra do Twitter foi seriamente considerada antes de ser abandonada no último minuto. Iger acabou por desistir, temendo que a rede social se tornasse uma distração demasiado grande para os negócios principais da Disney.

O acordo com a Apple, por outro lado, representava o grande projeto que ele realmente esperava concretizar. Apesar da sua experiência e dos inúmeros sucessos em fusões e aquisições, a falta de entusiasmo da Apple fez com que esta aliança permanecesse apenas uma hipótese histórica.