Estacionar em sentido contrário pode dar multa?
Encontrar um lugar para estacionar nem sempre é fácil e, por vezes, a tentação de deixar o carro do lado oposto da via é grande. Será que é razão para ser multado?
Multa pode variar entre 30 e 150 euros
Estacionar em sentido contrário ao da marcha é uma infração prevista no Código da Estrada e pode resultar numa multa entre 30 e 150 euros.
De acordo com o artigo 48.º do Código da Estrada, tanto dentro como fora das localidades, os veículos devem ser estacionados o mais próximo possível do limite direito da faixa de rodagem, paralelamente a este e no sentido da marcha. O incumprimento desta regra constitui uma contraordenação.
Mas porque existe esta proibição? A explicação está relacionada com a segurança rodoviária. Os refletores obrigatórios localizados na traseira dos veículos ajudam a sinalizar a presença do automóvel aos restantes condutores durante a noite ou em condições de pouca visibilidade. Quando o veículo está estacionado ao contrário, essa sinalização deixa de funcionar como previsto, aumentando o risco de acidentes.
Apesar de muitos condutores considerarem esta prática inofensiva, as autoridades podem autuar quem estacionar em sentido contrário ao trânsito, mesmo em ruas residenciais ou com pouco movimento.
Por isso, da próxima vez que encontrar um lugar do outro lado da estrada, lembre-se: atravessar a via para estacionar corretamente pode evitar uma multa e contribuir para uma circulação mais segura.
Salvo melhor opinião também pode ser aplicado o artigo 49º, nº1, se bem me lembro, se estiver perto de locais onde não pode estacionar, exp;, retundas, ciclovias etc.
Já passaram uns anos desde que deixei os reboques, posso estar equivocado, e as coimas no artigo 49º nº 1 são mais altas e graves e dão direito a remoção imediata da viatura.
No local onde trabalho observo frequentemente veículos estacionados em sentido contrário, numa zona próxima da esquadra da GNR.
Seria interessante esclarecer se esta prática é realmente tolerada, até numa zona tão próxima da esquadra da GNR.
Por experiencia própria, isso dependo do comandante, eu tive um comandante que queria uma força de segurança pedagógica, multar em último caso e tive o contrário, por isso a resposta é depende da liderança e também da autarquia, os autarcas também não querem uma caça a multa muito grande, para não “afastar” os visitantes principalmente se for um autarquia junto das praias.