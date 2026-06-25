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Estacionar em sentido contrário pode dar multa?

· Motores/Energia 3 Comentários

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Autor: Pedro Pinto

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  1. B@rão Vermelho says:
    25 de Junho de 2026 às 09:53

    Salvo melhor opinião também pode ser aplicado o artigo 49º, nº1, se bem me lembro, se estiver perto de locais onde não pode estacionar, exp;, retundas, ciclovias etc.
    Já passaram uns anos desde que deixei os reboques, posso estar equivocado, e as coimas no artigo 49º nº 1 são mais altas e graves e dão direito a remoção imediata da viatura.

    Responder
  2. Ivo says:
    25 de Junho de 2026 às 09:54

    No local onde trabalho observo frequentemente veículos estacionados em sentido contrário, numa zona próxima da esquadra da GNR.

    Seria interessante esclarecer se esta prática é realmente tolerada, até numa zona tão próxima da esquadra da GNR.

    Responder
    • B@rão Vermelho says:
      25 de Junho de 2026 às 10:12

      Por experiencia própria, isso dependo do comandante, eu tive um comandante que queria uma força de segurança pedagógica, multar em último caso e tive o contrário, por isso a resposta é depende da liderança e também da autarquia, os autarcas também não querem uma caça a multa muito grande, para não “afastar” os visitantes principalmente se for um autarquia junto das praias.

      Responder

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