Google expande gravação de chamadas nos Pixel a mais países e Portugal está na lista

A Google está a expandir a opção de gravação de chamadas na aplicação Telefone para utilizadores de telemóveis Pixel em todo o mundo. Esta opção surge assim para muitos mais utilizadores, com a expansão que está a ser realizada em larga escala nos EUA e na Europa. Agora muitos mais podem gravar as chamadas nos seus smartphones.

Google expande gravação de chamadas

Esta funcionalidade de gravação de chamadas é diferente do Registo de Chamadas baseado no Gemini Nano, que está disponível exclusivamente para a linha Pixel mais recente. Ainda que seja um alargamento mais genárico, esta funcionalidade de gravação de chamadas está disponível apenas para utilizadores com um smartphone Pixel 6 ou posterior.

O sistema operativo utilizado é também muito importante neste processo, segundo a Google refere na sua página de suporte. O smartphone Pixel precisa de estar a correr o Android 14 ou posterior. Embora tenha sido expandido, esta funcionalidade ainda não está disponível em todos os países.

Conforme é referido pela Google nesta mesma página de suporte, "é necessário estar num país ou região que suporte a gravação de chamadas. A gravação de chamadas está amplamente disponível, mas não em todos os países ou regiões". Ao mesmo tempo, é ainda dito que "as funcionalidades variam consoante o seu país ou região", conforme afirmou a Google, num comunicado divulgado na última sexta-feira, 20 de fevereiro.

Nos Pixel a mais países e Portugal está na lista

A gravação de chamadas na aplicação Telefone não funciona automaticamente. Os utilizadores precisam primeiro de ativar a funcionalidade nas definições da aplicação para iniciar o processo de gravação. Depois disso, os utilizadores podem optar por gravar automaticamente as suas conversas com números desconhecidos ou contactos específicos.

Embora as conversas dos utilizadores sejam guardadas, o Google garante a segurança e a privacidade desta funcionalidade. Sempre que ocorre uma gravação, o destinatário da chamada recebe um alerta de voz automático. Este alerta aparece sob a forma de uma contagem regressiva. Desta forma, o destinatário da chamada sabe que a conversa está a ser gravada.

Todos os resultados das gravações são armazenados no separador Início da aplicação, que possui um ícone de microfone. Os utilizadores podem eliminar automaticamente as gravações de chamadas após um determinado período.