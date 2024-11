Android Auto falha no Android 15 e surgem relatos de problemas no idioma

O Android Auto tem estado a mudar nas suas mais recentes versões. As novidades não são abundantes, mas revelam uma preocupação da Google com esta sua proposta. Agora, e como já vimos demasiadas vezes, este sistema volta a ter problemas, desta vez com o idioma base e apenas focado no Android 15.

Receber regularmente algumas atualizações do Android Auto, cerca de duas atualizações estáveis ​​por mês, embora a maioria das novas funcionalidades sejam ativadas pela Google no lado do servidor. Seja como for, e quando um utilizador recebe uma atualização no seu telemóvel, fica especialmente com receio que esta acabe por afetar o Android Auto.

E os utilizadores que atualizaram os seus telefones para o Android 15 relataram um novo problema no Android Auto, no qual basicamente não têm permissão para selecionar os seus idiomas nativos. Nos fóruns oficiais da Google, foi revelado que já não é possível utilizar idiomas nativos no Android Auto, e que o único idioma que aparece por defeito é o inglês.

Este erro é notado quando o utilizador tenta digitar na sua aplicação de navegação, pois ao digitar o destino, por exemplo, numa aplicação como o Waze no Android Auto, o único idioma habilitado era o inglês. A solução neste sentido é que o utilizador continue a digitar no seu dispositivo móvel para finalizar a inserção do destino no seu idioma nativo.

Embora não seja um grande problema, pode acabar por ser um incómodo e anular o propósito do Android Auto. Não é claro o que causa o problema, mas muitos utilizadores acederam aos fóruns da Google apontando que isto ocorreu após a atualização para o Android 15.

Parece afetar principalmente os utilizadores dos Google Pixel, que tendem a receber mais erros neste tipo de atualizações. Parece que a Google está atenta a este bug para provavelmente lançar uma atualização o mais rápido possível.

Este é apenas mais um exemplo das muitas situações em que o Android Auto trouxe problemas aos utilizadores. A grande maioria das situações vêm do sistema da Google e desta vez a causa está no novo Android 15. A solução deverá chegar em breve e tudo numa simples atualização.