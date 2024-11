Bluesky está na mira da UE! Rede social viola as normas de privacidade

Muito por culpa de Elon Musk e das suas posições extremas, o Bluesky está a ganhar terreno. Esta rede social é o refúgio para muitos dos que fogem do X e do ambiente tóxico que muitas vezes ali encontram. Com este sucesso, o Bluesky acabou por cair na mira da UE, que acusa esta rede social viola as normas de privacidade.

Bluesky está a ser investigada na UE

Milhões de pessoas decidiram deixar o X (antigo Twitter) para mudar para uma rede social alternativa chamada Bluesky. O êxodo é real e superou até aquela que parecia ser a alternativa mais popular à rede social de Elon Musk, a Threads.

Segundo um porta-voz da Comissão Europeia, Thomas Regnier, que afirma que a Bluesky poderia estar a contornar as regulamentações de privacidade da UE. Com milhões de utilizadores já registados, mais de 22 milhões, a rede social enfrenta agora o seu primeiro grande desafio. Após analisar as políticas de privacidade da empresa, a Comissão Europeia confirmou que a Bluesky viola os regulamentos.

Especificam que “todas as plataformas que operam na UE devem ter uma página dedicada no seu site especificando quantos utilizadores têm na UE e onde a empresa está legalmente estabelecida”. Atualmente, a Bluesky não divulga estes dados em nenhum local do seu website.

Rede social viola normas de privacidade

Por este motivo, decidiu-se mobilizar os 27 governos da UE para verificar se “encontram algum vestígio do Bluesky”. Procuram escritórios ou centros de dados, com o objetivo de fazer avançar a investigação dentro do espaço europeu.

Além disso, o porta-voz da CE indicou que, devido à sua atual base de utilizadores, a Bluesky não se enquadra na categoria de "Plataforma Muito Grande". Esta categorização foi definida no DSA, pelo que, por enquanto, a plataforma não é obrigada a cumprir com os requisitos rigorosos que plataformas como o Facebook ou o X devem cumprir.

A Bluesky, por sua vez, não comentou as acusações e, por enquanto, continua a operar normalmente na UE. Na verdade, tanto a Comissão Europeia como a sua presidente, Ursula von der Leyen, já têm uma conta própria na plataforma americana.