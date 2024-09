Apple afirma que o Mac é o melhor computador de IA! Será mesmo verdade?

Com a IA a caminho dos produtos da Apple, os utilizadores destes sistemas vão ter acesso ao que outros já têm nos seus equipamentos, sejam de desktop ou portáteis. A Apple parece a acordar para esta realidade e uma nova campanha afirma que o Mac é o melhor computador de IA! Será mesmo verdade?

A Apple lançou uma nova campanha publicitária que destaca como os seus computadores oferecem o melhor desempenho em IA. A empresa afirma que o Mac supera os seus concorrentes, especialmente em termos de desempenho gráfico e velocidade de navegação na web. Esta campanha surge após o lançamento de PCs Windows 11 com AI, equipados com os novos processadores da série Core Ultra 200V da Intel.

Existem 80 modelos de PC AI+ diferentes com suporte Copilot+, produzidos por marcas como Asus, Samsung, Dell e Acer. A Apple anunciou que nos seus próprios testes contra estes PCs, o desempenho gráfico do MacBook Air com o processador M3 foi de 40% mais rápido que os PCs Copilot+ e deu 25% de resultados mais rápidos em velocidade de navegação na web.

De acordo com estes resultados, o MacBook Air destaca-se como um computador ideal, especialmente para jogos de edição de vídeo e gráficos. Também oferece uma vantagem significativa no desempenho geral da web navegador. Estas afirmações baseiam-se nos testes da Apple realizados em agosto de 2024.

O teste comparou o MacBook Air de 15 polegadas com o processador M3 com o Surface Laptop 7 com o novo processador Snapdragon X Elite da Microsoft. Ambos os dispositivos foram submetidos ao benchmark Speedometer 3.0 com os browsers mais recentes. O MacBook Air foi testado com Safari 17.5 no macOS Sonoma, enquanto o Surface Laptop 7 foi testado com Chrome 128.0.6613.113 no Windows 11 Home.

Os resultados mostraram claramente a superioridade do MacBook Air no desempenho gráfico e na velocidade de navegação na web. Com estes testes, a Apple sublinha que o Mac é o melhor computador para tarefas de IA e suporta esta afirmação com dados.

Curiosamente, a Apple foca esta campanha apenas em elementos muito específicos do seu MacBook Air. Mostra que nos gráficos e na Internet é efetivamente mais rápido, mas não mostra de forma concreta nada associado à IA, a base da sua campanha, e que não depende apenas destes elementos.