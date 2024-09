Lenovo criou computador portátil revolucionário que segue utilizador para todo o lado

O mercado dos portáteis e dos computadores tem estado a mudar, em especial graças à IA. Isso abre a porta a muitas mudanças, algumas delas que não eram esperadas. A mais recente veio da Lenovo, que criou um computador portátil revolucionário que segue o utilizador para todo o lado.

A Lenovo introduziu um modelo muito diferente de outros computadores na IFA 2024, em Berlim. O portátil conceptual, chamado Lenovo Auto Twist AI PC, não é um computador comum, tem um ecrã que segue o utilizador que olha para ele.

O novo conceito da Lenovo roda o ecrã de acordo com os movimentos do utilizador graças ao seu sistema de dobradiça elétrica. Por exemplo, quando este se levanta do computador ou altera a posição, o ecrã pode rodar. Outro detalhe interessante é que o dispositivo pode ser controlado com comandos de voz.

Uma das características mais marcantes do computador é que segue os movimentos do utilizador e permanece ao nível dos olhos no ecrã. Isto elimina o incómodo de ajustar constantemente o ecrã, especialmente numa videoconferência. Agora, mesmo que o utilizador se levante da cadeira, o ecrã segue-o.

O Lenovo Auto Twist AI PC não só segue movimentos, como também trabalha com comandos de voz. Quando o utilizador fornece comandos como “rode o ecrã” ou “modo de alteração”, o dispositivo responde rapidamente e executa estes comandos.

O dispositivo responde aos comandos de voz num curto espaço de tempo de 1-2 segundos, e a rotação do ecrã demora cerca de 10 segundos. A Lenovo planeia integrar esta tecnologia nos seus produtos futuros e trabalha para expandir ainda mais as suas áreas de utilização.

Lenovo diz que o Auto Twist AI PC ainda é um conceito, mas será certamente utilizado em produtos futuros. Esta será certamente uma tecnologia útil e que dará uma liberdade grandes aos utilizadores. Ao mesmo tempo, a capacidade de controlar o computador portátil por voz é também algo importante, numa era cada vez mais centrada na IA.