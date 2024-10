Intel e AMD: de rivais eternos passam a parceiros para dar nova vida ao x86

A AMD e a Intel têm sido rivais eternos e concorrentes pelo domínio do mercado nos processadores x86. No entanto, com o ganho de força dos SoC Arm, tudo tem mudado, nomeadamente na AMD e Intel. Estes outrora rivais vão unir-se para garantir o futuro.

Intel e AMD: de rivais a parceiros

A arquitetura ARM é muito mais eficiente e é por isso que tem sido a base dos chipsets dos telemóveis há mais tempo. E embora há cerca de uma década os chips x86 da Intel ainda fossem a força dominante no espaço dos desktops e servidores, isso está a mudar rapidamente. Primeiro, foi a Apple que trocou a Intel pelo seu próprio SoC, e agora a Microsoft também começou a oferecer vários PCs Qualcomm Copilot + baseados em Arm.

A ameaça é bem real e parece que a AMD e a Intel reconhecem finalmente o inimigo comum que têm. Agora, as empresas anunciaram a criação do novo Grupo Consultivo do Ecossistema x86 formado para melhorar o x86 e o ​​AMD64 (a versão de 64 bits do x86 que a AMD licencia à Intel), bem como todo o ecossistema de software e hardware que depende dele.

Ao revelar esta novidade, a AMD e a Intel expuseram os principais destaques, bem como o propósito da formação do grupo. Este visa unir os líderes da indústria para moldar o futuro do x86 e promover a inovação dos programadores através de um conjunto mais unificado de instruções e interfaces arquitetónicas.

Querem dar nova vida ao x86

Esta iniciativa irá aumentar a compatibilidade, a previsibilidade e a consistência entre as ofertas de produtos x86. Para o conseguir, o grupo irá solicitar informações técnicas às comunidades de hardware e software x86 sobre funções e características essenciais. Os resultados pretendidos incluem:

Melhorar a escolha e a compatibilidade do cliente entre hardware e software, ao mesmo tempo que acelera a sua capacidade de beneficiar de funcionalidades novas e de ponta.

Simplificar as diretrizes de arquitetura para melhorar a consistência e as interfaces de software nas ofertas de produtos x86 da Intel e da AMD.

Permitir uma maior e mais eficiente integração de novas funcionalidades em sistemas operativos, frameworks e aplicações.

A Microsoft é um dos membros fundadores do grupo. Também está presente a Broadcom, Dell, Google, Hewlett Packard Enterprise, HP Inc., Lenovo, Meta, Oracle e Red Hat, e os luminares incluem Linus Torvalds e Tim Sweeney.