Tesla expande a oferta do Model Y e traz a nova opção de sete lugares para a Europa

A Tesla está a melhorar a sua oferta e tem agora uma novidade para o Model Y na Europa. Este passa a estar disponível como um modelo de sete lugares. A opção com terceira fila de bancos está apenas disponível para o Modelo Y Long Range com tração integral e custa a partir de 56.675 € euros em Portugal.

As entregas do Modelo Y Maximum Range com tração integral e configuração de sete lugares para clientes europeus estão programadas para começar este trimestre, conforme anunciou a Tesla em comunicado de imprensa.

A nova opção de interior também já pode ser encontrada no configurador do site da Tesla. Com a referida propulsão, o interior de sete lugares custa mais 2.500 euros do que o de cinco lugares standard. O de sete lugares está também disponível com interior branco (por um valor extra de 1.200€).

Os dois bancos rebatíveis virados para a frente estão instalados no banco de sete lugares da terceira fila. O acesso à terceira fila de bancos é simples graças aos botões de acesso nas costas da segunda fila de bancos e basta premir o botão e a segunda fila de bancos desliza para a frente e rebate-se para facilitar a entrada e a saída. Existem duas portas USB-C para carregar os dispositivos móveis dos passageiros da terceira fila.

Os dois bancos adicionais também impactam naturalmente o volume da bagageira. Se todos os sete bancos forem utilizados, a Tesla afirma que haverá ainda 363 litros de espaço de armazenamento na bagageira, o que deverá ser suficiente para duas malas pequenas. Com o inalterado compartimento de 117 litros sob o capô dianteiro, isto resulta em 480 litros de espaço de armazenamento útil. Se os dois bancos da terceira fila forem rebatidos, deverão estar disponíveis 753 litros. A Tesla garante 854 litros para o de cinco lugares.

O espaço máximo de arrumação do modelo de sete lugares é de 2.040 litros, enquanto o de cinco lugares pode transportar até 2.158 litros quando o banco traseiro é rebatido e carregado até à altura do tejadilho. A capacidade máxima de reboque de 1.600 quilogramas mantém-se inalterada.

A nova versão será construída na Giga Berlin, em Brandemburgo. Como referido, os preços do Model Y começam nos 44.990 €, enquanto o de cinco lugares com tração integral está disponível a partir de 51.990 €. Não se sabe se a opção de sete lugares também será oferecida com outras variantes de tração mais tarde. Estes preços são para a Portugal.