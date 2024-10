WhatsApp torna o modo escuro ainda mais escuro e mais agradável de usar

Presente numa percentagem grande dos smartphones em utilização, o WhatsApp parece querer aproveitar o que estes oferecem. Para isso prepara uma mudança importante e que tornará a interface ainda mais agradável de usar. Um novo tema escuro está a caminho e aproveitará tudo o que os ecrãs OLED oferecem.

WhatsApp torna o modo escuro ainda mais escuro

Há dias soube-se que a quantidade de temas de cor disponíveis em breve no WhatsApp para personalizar as conversas ou a aplicação inteira aumentará. Para fazer crescer a personalização, agora a aplicação de mensagens foi atualizada com um tema mais escuro que ajudará todos os utilizadores que possuem um telemóvel com um ecrã OLED.

Apesar de ser agora pouco importante, há alguns anos, no Android, usar um tema totalmente preto ajudava a ter uma maior eficiência energética no smartphone. Isto era ainda mais verdade se tivesse um ecrã OLED, uma vez que a utilização de um tema muito escuro permiti reduzir o consumo. Atualmente é necessário devido à própria experiência de utilização para que o ecrã não emita tanta luz.

O ecrã OLED consegue desligar os seus pixeis para serem oferecidos pretos perfeitos. Isso ajuda a tornar o uso do smartphone mais agradável em determinadas alturas do dia em vez de o tornar numa fonte de luz incómoda.

Aproveitar mais o ecrã do smartphone

O WhatsApp agora quer aproveitar estas capacidades e reflete isso numa nova experiência, encontrada na última versão beta para Android, a versão 2.24.22.4. Um tema escuro, bem mais preto para usar nas conversas surgiu. Como pode ser visto, alguns utilizadores já testaram o novo tema escuro que faz a transição da cor atual para a nova interface.

Isto representa uma mudança importante no uso de cores mais escuras e uma estética redefinida no WhatsApp. A nova cor predominante é o preto e pode ser percebida como um tom próximo com toques de azul. Na verdade, tanto o papel de parede padrão das conversas como o balão de mensagem iminente estão agora mais escuros.

Esta alteração, segundo o WaBetaInfo, melhora a legibilidade dos textos das conversas e traz um maior conforto visual em condições de pouca luz para reduzir o cansaço que pode ocorrer. Esta é uma melhoria importante que é exigida há anos. Ainda mais quando a grande maioria dos smartphones já tem presente um ecrã OLED, oferecendo uma excelente experiência visual para este tipo de temas escuros.