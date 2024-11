Netflix: se tem uma Smart TV pode ter problemas no streaming já a partir de amanhã

As plataformas de streaming têm sido uma das formas mais usadas para assistir a todo o tipo de conteúdos. A Netflix lidera este mercado, mas a concorrência é forte. Agora, e do que foi revelado, quem tem uma Smart TV pode começar a ter problemas já amanhã ao tentar usar a Netflix.

Com o passar do tempo, os serviços de streaming atualizam as aplicações, como algo natural e esperado. A partir destas, os subscritores podem ter acesso a novidades e a novas funcionalidades. O problema é que existem modelos de Smart TV que vão deixar de ser compatíveis com a Netflix, uma das plataformas mais usadas na Internet.

As atualizações procuram sempre introduzir novas funcionalidades e melhorar a experiência do utilizador. No entanto, há um lado negativo: existem modelos que deixam de suportar aplicações. É precisamente isso que acontecerá à Netflix a partir de amanhã, dia 1 de dezembro.

Smart TVs que já não são compatíveis

Esta não é a primeira, nem será a última, vez que os utilizadores da Netflix recebem más notícias sobre a compatibilidade dos seus dispositivos com a plataforma. Desta vez. uma das próximas atualizações da sua aplicação fará com que as Smart TV fabricadas antes de 2014 deixem de ser compatíveis com este serviço de streaming. Assim, existem diversas marcas de Smart TVs que ficarão sem acesso. Os modelos são:

Smart TVs Samsung e LG : TVs fabricadas antes de 2014 que possuem hardware compatível para atualizações.

: TVs fabricadas antes de 2014 que possuem hardware compatível para atualizações. Smart TV Sony Bravia : Série W95, W85, X85, X9 e X95.

: Série W95, W85, X85, X9 e X95. Panasonic Smart TV: televisores mais antigos de 2014 ou modelos que não possuem os recursos mínimos necessários para a aplicação.

A razão é simples, como explica a própria empresa, e deve-se às limitações técnicas apresentadas por alguns destes televisores, que até conseguiram servir mais de uma década. E o facto é que por não ter os recursos mínimos solicitados, a aplicação não consegue correr de forma ideal, pois a TV não tem os recursos necessários.

O que pode fazer para ter streaming?

Se tem uma Smart TV que acabou de fazer 10 anos ou tem mais de uma década, é possível que em poucos dias deixe de ser compatível com a Netflix. Para saber isso, deve esperar pela próxima atualização e ver se ainda consegue ter acesso ao serviço depois de 1 de dezembro. Caso já não tenha esta possibilidade, existem muitas formas disponíveis para continuar a usufruir do seu conteúdo.

Esta não é uma situação nova e os utilizadores das Smart TV devem adaptar-se à nova realidade. É uma mudança necessária para haver suporte e para garantir que as novidades continuam a chegar, mantendo a experiência de utilização que todos querem da Netflix.