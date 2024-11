Maior avião elétrico do mundo, que promete uma autonomia de 800 km, voará em 2025

A Heart Aerospace, uma empresa sueca de aviação, está prestes a revolucionar o setor dos transportes aéreos sustentáveis ao preparar o teste do maior avião totalmente elétrico do mundo em 2025.

Heart X1 da Heart Aerospace tem capacidade para 30 passageiros

A empresa planeia realizar o voo inaugural do seu protótipo, o Heart Experimental 1 (Heart X1), no Aeroporto Internacional de Plattsburgh, no estado de Nova Iorque, nos Estados Unidos. Este evento representará um marco importante no desenvolvimento do ES-30, um avião regional híbrido-elétrico com capacidade para 30 passageiros.

O ES-30 é um projeto concebido para reduzir emissões de carbono, diminuir custos operacionais e oferecer voos mais silenciosos e amigos do ambiente. Segundo Anders Forslund, cofundador e CEO da Heart Aerospace, os aviões elétricos comerciais têm o potencial de reduzir significativamente os custos das operações aéreas, reabrindo rotas regionais e dinamizando economias locais, o turismo e a acessibilidade entre cidades e zonas rurais.

O ES-30 combina tecnologia elétrica com um sistema híbrido para equilibrar eficiência e sustentabilidade. Para distâncias mais curtas, opera exclusivamente com energia elétrica, alcançando zero emissões de carbono. Para voos mais longos, utiliza geradores híbridos alimentados a combustível de aviação para aumentar a autonomia.

Equipado com quatro motores elétricos de hélice, o ES-30 alimenta-se de baterias avançadas da BAE Systems ou, quando necessário, de geradores híbridos. Após apenas 30 minutos de carregamento, o avião consegue percorrer até 200 km exclusivamente com energia elétrica.

Caso seja necessário ativar os geradores durante o voo, a autonomia pode ser expandida para 400 km. Reduzindo a capacidade de passageiros para 25, o avião consegue atingir até 800 km de autonomia.

Outra característica destacada é o baixo nível de ruído, significativamente inferior ao dos aviões tradicionais. A capacidade dos motores elétricos de gerar potência instantânea permite descolagens em pistas curtas, com apenas 1100 metros de comprimento, tornando possível a operação em aeroportos de menor dimensão.

O futuro dos voos sustentáveis

O protótipo Heart X1 terá 32 metros, o mesmo comprimento do ES-30 final, e passará por rigorosos testes em solo antes do seu primeiro voo. Estes testes incluirão operações como carregamento e manobras em pista, fundamentais para validar os sistemas do avião.

O primeiro voo totalmente elétrico do Heart X1 está previsto para o início de 2025, marcando um passo crucial para demonstrar a viabilidade do sistema de propulsão elétrica em condições reais.

Após o X1, a empresa desenvolverá o Heart X2, um protótipo pré-produção que incluirá melhorias identificadas durante os testes iniciais. Este modelo deverá realizar o seu primeiro voo híbrido-elétrico em 2026.

A Heart Aerospace espera comercializar o ES-30 até 2028. Até lá, o avião passará por um rigoroso programa de testes para garantir que cumpre os mais elevados padrões de segurança, desempenho e sustentabilidade.

