Xpeng quer robôs humanoides em massa este ano, e o Iron saiu da linha de produção sozinho!

Mais conhecida pelos carros elétricos inteligentes, a Xpeng está a dar um passo sério rumo à robótica. A empresa chinesa acabou de colocar em funcionamento a sua primeira linha de produção dedicada ao robô humanoide Iron, com mais de 80% dos processos-chave já automatizados. O objetivo é chegar à produção em massa antes do final do ano.

Esta terça-feira, a Xpeng anunciou que o robô humanoide Iron concluiu a montagem e "saiu da linha" a caminhar de forma autónoma, um marco simbólico que assinala a transição do projeto, até agora confinado a protótipos de investigação e desenvolvimento, para uma fase de fabrico industrial a sério.

Segundo a empresa, trata-se da primeira linha de produção totalmente automatizada do mundo dedicada a robôs humanoides avançados. A ideia foi juntar os sistemas de qualidade de nível automóvel, já testados nos carros elétricos da marca, à precisão exigida no fabrico de robótica.

Esta linha foi pensada desde o início para escalar rapidamente. A automatização dos processos principais não serve apenas para acelerar a produção, mas também para garantir consistência na qualidade de fabrico à medida que a capacidade for aumentando.

Ainda não é produção em massa

Apesar do marco alcançado, a Xpeng esclareceu que não corresponde ainda à produção em massa. Essa fase deverá arrancar até ao final de 2026, começando por implementações internas, nas lojas e campus da empresa.

Só em 2027 é que a Xpeng planeia lançar oficialmente o Iron ao público e iniciar entregas, tanto na China como em mercados internacionais. Para já, a empresa não revelou nem a capacidade específica da linha, nem o preço final do robô.

O presidente e diretor-executivo da Xpeng, He Xiaopeng, sublinhou que "as linhas de produção de robôs foram criadas do zero, sem precedentes para seguir", reforçando o compromisso da empresa em conseguir ciclos de produção mais rápidos e maior escala de fabrico.

Um robô carregado de tecnologia

O Iron de nova geração, apresentado em novembro de 2025, conta com 76 graus de liberdade distribuídos pelo corpo e 21 em cada mão, o que lhe permite movimentos bastante detalhados e próximos dos humanos.

A nível estrutural, utiliza uma estrutura reticulada flexível totalmente fechada, desenvolvida internamente pela Xpeng, que tenta equilibrar uma aparência humana com segurança.

O cérebro do robô é composto por três chips Turing AI, também desenvolvidos internamente, que em conjunto oferecem até 2250 TOPS de capacidade computacional efetiva.

Isto permite correr o modelo de fundação de Inteligência Artificial física da Xpeng diretamente no robô, sem depender de operação remota, reduzindo a latência e reforçando a segurança dos dados.

Uma aposta que pode ser mais rentável do que os carros

A Xpeng quer transformar o Iron numa plataforma genérica de robô humanoide, capaz de suportar múltiplas aplicações e de melhorar continuamente através da operação em ambiente real.

Do ponto de vista de negócio, a empresa acredita que as elevadas barreiras técnicas e a oferta limitada de robótica humanoide de qualidade podem resultar numa margem bruta por unidade superior à dos veículos elétricos, ainda que não tenha avançado números concretos.