XPENG conseguiu 770 milhões de euros para reforçar aposta na robótica

A XPENG conseguiu mais de 770 milhões de euros para o negócio de robótica naquela que a marca descreve como a maior ronda única de financiamento privado registada na indústria chinesa de Inteligência Artificial (IA) Física.

A XPENG anunciou ter conseguido mais de 770 milhões de euros em financiamento para impulsionar o crescimento do seu negócio de robótica.

A operação, que atribuiu uma avaliação superior a mais de 5,4 mil milhões de euros, constitui a maior ronda privada de financiamento até hoje na indústria chinesa de IA Física.

Concretizada através de acordos de subscrição de ações celebrados com vários investidores, a ronda foi liderada pela IDG Capital e contou com a participação da Gaorong Ventures, e o apoio da Tencent e da Alibaba como investidores estratégicos.

O montante obtido e a avaliação pós-investimento alcançada nesta primeira ronda estabelecem novos recordes no setor, refletindo a confiança dos investidores na XPENG, nomeadamente:

Na liderança no campo da IA Física;

Na estratégia tecnológica;

Na capacidade de escalar a produção;

No potencial comercial a longo prazo.

O investimento traz também recursos estratégicos importantes para acelerar o desenvolvimento do ecossistema de robótica da XPENG e expandir as suas aplicações no mundo real.

IRON, um robô humanoide avançado

Enquanto pilar fundamental da estratégia de IA Física da XPENG, o IRON de nova geração é um robô humanoide avançado que combina uma forma e movimentos altamente semelhantes aos humanos com inteligência impulsionada por IA, tendo sido concebido para cumprir os mais elevados padrões de segurança.

Está a ser desenvolvido como uma plataforma avançada de robôs humanoides de utilização geral, capaz de suportar uma vasta gama de aplicações e de melhorar continuamente graças à sua capacidade de aprender de forma autónoma em contexto real.

Para concretizar esta visão, a XPENG desenvolveu internamente uma plataforma tecnológica totalmente integrada, tanto ao nível do hardware como do software, abrangendo todas as camadas essenciais do robô, desde a arquitetura física e sistemas de atuação até à IA e aos sistemas de controlo.

O XPENG IRON destaca-se, a nível de hardware, por uma forma e design de inspiração humana líderes na indústria. O robô incorpora uma estrutura reticulada flexível totalmente fechada, concebida para equilibrar estética e segurança.

Com 76 graus de liberdade (DOF) distribuídos pelo corpo e 21 em cada mão, o IRON oferece níveis de destreza e mobilidade de referência no setor.

Estas capacidades assentam numa plataforma de hardware concebida de raiz para IA, desenvolvida internamente pela XPENG, bem como num conjunto completo de componentes críticos, incluindo chips, controladores, módulos de movimento e mãos de elevada destreza.

Tirando partido da experiência consolidada da XPENG em investigação e desenvolvimento de veículos elétricos inteligentes, bem como da sua infraestrutura de produção, a empresa está a aplicar à robótica humanoide os mesmos padrões de qualidade da indústria automóvel, bem como as suas capacidades de produção e entrega em larga escala.

No domínio da IA, o XPENG IRON é alimentado por três chips Turing AI, que proporcionam até 2250 TOPS de potência efetiva de processamento.

Esta capacidade permite à XPENG executar diretamente o seu modelo base de IA Física no próprio robô, possibilitando ao IRON realizar tarefas complexas de forma autónoma, sem necessidade de operação remota, garantindo simultaneamente baixa latência e maior segurança dos dados.

A plataforma de hardware antropomórfica do IRON confere à XPENG uma vantagem natural na recolha e utilização de um amplo volume de dados comportamentais gerados pelas atividades humanas quotidianas, permitindo também que o robô se adapte rapidamente a aplicações e ambientes concebidos para pessoas.

À medida que o IRON avança para a produção em série e para a implementação em cenários reais, será criado um ciclo entre dados, modelos e aplicações, acelerando a sua capacidade de aprendizagem, melhoria contínua e expansão para novos contextos de utilização.

Fundos prevêem expansão comercial

Esta ronda define uma valorização clara para o negócio de robótica da XPENG e assegura capital para o desenvolvimento contínuo da sua plataforma de IA Física. Além disso, reforça os incentivos de longo prazo para as equipas de liderança e de talento.

Após a operação, a XPENG mantém o controlo acionista e continua a consolidar a empresa nas suas contas globais.

Os fundos agora obtidos serão aplicados principalmente ao seguinte:

Investigação e desenvolvimento de hardware e software para o negócio de robótica;

Treino e aperfeiçoamento dos modelos de IA Física;

Geração de dados de elevada qualidade;

Desenvolvimento de infraestruturas de produção em massa de ponta a ponta;

Expansão comercial internacional.

Prevê-se que o XPENG IRON entre em produção em série até ao final de 2026, com uma implementação comercial inicial nas lojas e campus da XPENG, antes do lançamento oficial e do início das entregas na China e nos mercados internacionais em 2027.

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