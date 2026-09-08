O Office 2021 vai morrer no próximo mês, mas há uma salvação e não vem da Microsoft

O ciclo do software tem regras bem definidas. O Office 2021 prepara-se para chegar ao fim da sua vida. A Microsoft confirmou que o suporte oficial termina a 13 de outubro. A partir dessa data, Word, Excel ou PowerPoint deixam de ter correções de segurança. Além disso, esclareceu que não existirá programa de atualizações alargadas. A solução existirá, mas não será grátis.

Adeus definitivo da Microsoft ao Office 2021

Este fim não significa que as apps deixem de abrir. Os documentos continuam acessíveis e a trabalhar normalmente nos PCs. O verdadeiro problema surge com a ausência de novas defesas, o que deixa o sistema vulneravel. Documentos partilhados, anexos de correio eletrónico e macros maliciosas continuam a ser das principais portas de entrada para ciberataques, tornando qualquer programa sem manutenção um alvo fácil.

Para responder a este vazio, a equipa da ACROS Security anunciou que a plataforma 0patch vai assumir a proteção do Office 2021. A promessa da empresa passa por garantir patches de segurança críticos durante pelo menos três anos adicionais. Estenderá a vida do pacote até outubro de 2029. Esta empresa já é conhecida por prolongar a viabilidade de outros lançamentos abandonados, como o Windows 10 e as versões anteriores do Office.

Salvação da 0patch para manter segurança ativa

O método utilizado distingue-se pela simplicidade técnica e eficiência. Em vez de modificar ficheiros ou exigir reinícios, as correções são aplicadas diretamente na memória do computador enquanto os processos correm. O foco do serviço mantém-se centrado na mitigação de brechas críticas no Windows. Contudo, esta intervenção de terceiros não é gratuita. A licença no plano Pro tem um custo de 24,95 euros por ano.

A recomendação da Microsoft continua a ser a migração para a subscrição Microsoft 365 ou a compra da licença permanente do Office 2024. No entanto, estas opções representam gastos ou a obrigação de aceitar um modelo de mensalidade. A integração forçada com ferramentas de nuvem e IA também não agrada a muitos utilizadores e empresas preocupados com a privacidade e a compatibilidade dos seus fluxos.

Dilema entre pagar a terceiros ou migrar suite

Perante este cenário, pagar uma anuidade modesta para manter um software estável torna-se uma proposta apelativa. O utilizador evita custos de transição, dispensa novas curvas de aprendizagem e preserva o seu ecossistema sem surpresas. Para quem também já depende deste serviço para proteger o Windows 10, a integração dos dois produtos na mesma conta acaba por trazer vantagens operacionais.

O mercado das suites de produtividade continua assim a mudar as suas regras habituais. As antigas licenças perpétuas deixam de ter um horizonte verdadeiramente vitalício sem o auxílio de terceiros. Resta a cada utilizador pesar se prefere investir no prolongamento do Office atual, render-se às versões mais recentes da Microsoft ou explorar soluções abertas para o quotidiano.