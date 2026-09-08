E se pudesse criar uma aplicação apenas a conversar com uma IA?

Ter uma ideia para uma aplicação é fácil. Transformá-la em software funcional já é outra história. O Macaly AI da Amen.pt ajuda-o a encurtar essa distância, permitindo criar sites, aplicações, dashboards e ferramentas através de simples instruções em linguagem natural.

Criar um site ou uma aplicação já não exige necessariamente saber programar. O Macaly AI permite transformar uma ideia numa ferramenta digital funcional através de uma simples conversa com inteligência artificial.

Imagine que tem uma ideia para uma aplicação, mas não sabe programar. Até agora, isso significava procurar um programador, aprender a desenvolver software ou recorrer a ferramentas de criação com templates. A inteligência artificial está a mudar este cenário.

O Macaly AI, disponível através da Amen.pt, aposta precisamente nesta nova abordagem: descrever aquilo que queremos criar e deixar a IA tratar do desenvolvimento.

Do prompt para uma aplicação

O processo começa com uma descrição em linguagem natural. Por exemplo, podemos pedir: “Cria uma aplicação de fitness com treinos e acompanhamento de progresso”. A partir daí, o Macaly AI gera a estrutura da aplicação, incluindo páginas, conteúdos, bases de dados e lógica.

E não é necessário acertar à primeira. Podemos continuar a conversar com a ferramenta e pedir alterações: adicionar funcionalidades, modificar textos ou alterar o design. É uma abordagem próxima do conceito de vibe coding, em que a interação com a IA passa a ser uma parte central do desenvolvimento.

Pode criar mais do que apenas sites

Uma das diferenças face aos tradicionais criadores de sites está precisamente aqui. Em vez de trabalhar apenas sobre templates, o Macaly AI permite criar software funcional.

Entre os exemplos estão: dashboards de vendas, CRMs, aplicações de marcações, ferramentas de orçamentação, portais, sistemas de inventário, lojas online ou aplicações personalizadas.

A ferramenta permite ainda começar a partir de um esboço ou de uma captura de ecrã. Outra possibilidade é utilizar uma página de Instagram ou Facebook como referência para criar um site.

Na prática, uma ideia que começa num desenho, numa publicação nas redes sociais ou numa frase pode transformar-se numa primeira versão funcional.

E quando o projeto estiver pronto?

O Macaly AI trata também de uma parte menos visível, mas essencial, de qualquer projeto online: a infraestrutura.

O alojamento, a base de dados e o certificado SSL são configurados para que o projeto possa ser publicado online. A plataforma disponibiliza ainda funcionalidades relacionadas com SEO, como títulos, descrições, sitemaps e dados estruturados.

Para quem já desenvolve software, existe outra possibilidade interessante: o código pode ser exportado para o GitHub e posteriormente continuado e personalizado.

Para quem quer experimentar uma ideia

É sobretudo aqui que este tipo de ferramenta pode revelar o seu potencial:

um empreendedor pode criar um MVP para testar uma ideia;

uma agência pode desenvolver rapidamente uma landing page ou uma ferramenta para uma campanha;

uma empresa pode criar um pequeno dashboard interno sem colocar o projeto imediatamente na fila da equipa de IT;

e os programadores também podem utilizar estas ferramentas para acelerar a criação de protótipos e projetos iniciais.

Isto não significa que a IA substitua o desenvolvimento tradicional. Os projetos complexos continuam e continuarão a exigir conhecimentos técnicos, sobretudo quando existem requisitos específicos de segurança, escalabilidade ou integração. Mas a barreira de entrada está a baixar.

Começar sem escrever código

O Macaly AI disponibiliza um plano gratuito, sem necessidade de cartão de crédito, que inclui até 3 milhões de créditos de IA por mês e um projeto online com alojamento, SSL e base de dados incluídos.

A ideia é simples: descrever, personalizar e publicar.

Num momento em que a inteligência artificial está a passar de uma ferramenta que apenas responde a perguntas para uma tecnologia capaz de criar coisas, o Macaly AI mostra uma das mudanças mais interessantes: talvez o primeiro passo para criar software já não seja aprender a programar, mas simplesmente saber explicar aquilo que queremos construir.

O Macaly AI pode ser utilizado gratuitamente através da Amen.pt. Experimente o plano grátis do Macaly AI.