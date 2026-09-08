WhatsApp: novidade muda tudo e já não precisa de ter conta para fazer chamadas

O WhatsApp prepara uma alteração como os utilizadores comunicam. A app de mensagens começou a desenvolver uma forma para chamadas de voz e vídeo com pessoas que não tenham conta registada. A novidade elimina uma das maiores barreiras, permitindo que qualquer convidado possa participar numa conversa direta sem necessidade de instalar a app no telemóvel ou fazer registo.

A base assenta na geração de ligações seguras que funcionam diretamente através do browser. Quem organiza a chamada cria a ligação a partir do separador habitual e partilha esse endereço com os destinatários. Do outro lado, o utilizador apenas precisa de carregar no link para abrir a interface do WhatsApp Web, entrando de imediato na sessão em modo de convidado, sem configurações complexas adicionais.

Como funcionam chamadas com convidados no WhatsApp

A segurança continua a ser tratada como prioridade absoluta nesta nova modalidade de comunicação. Assim que o convidado abre a ligação, a versão web cria uma chave temporária e única para essa sessão. Esse identificador garante que a transmissão mantém a encriptação ponta a ponta que protege os utilizadores. Impede que entidades externas ou a própria plataforma tenham acesso ao conteúdo das conversas.

Ao contrário do que acontece com os utilizadores registados, o acesso a estas chamadas nunca é automático. Para evitar abusos e garantir a privacidade de quem organiza, existe uma sala de espera onde o anfitrião tem de aprovar cada entrada. Como a identidade do visitante não pode ser confirmada por um perfil, esta validação manual assegura que apenas participantes autorizados conseguem entrar na chamada.

Controlo total do anfitrião e lançamento futuro

O organizador mantém as ferramentas de gestão ativas na chamada. Caso algum participante cause problemas ou perturbe a sessão, o anfitrião tem a possibilidade de o expulsar, bloqueando a sua reentrada, para além de poder terminar a comunicação para todos a qualquer instante. Esta flexibilidade aproxima o WhatsApp de ferramentas profissionais de videoconferência, simplificando contactos rápidos com terceiros.

Apesar de partilhar a mesma infraestrutura dsa conversas para convidados anunciados anteriormente para mensagens de texto, esta vertente foca-se na comunicação imediata e síncrona. A conversa encerra-se assim que a chamada é desligada, sem reter histórico no browser do convidado. Trata-se de uma solução rápida e direta, ideal para quem precisa de estabelecer contacto instantâneo sem depender de apps instaladas.

Atualmente, este recurso inovador encontra-se em fase de desenvolvimento e ainda não está acessível nem para os utilizadores do programa beta. O WhatsApp ou a Meta não partilharam um calendário oficial para a sua chegada aos dispositivos móveis e PCs, mas espera-se que comece a ser distribuída de forma gradual em futuras atualizações da plataforma.