Para que servem? Cybertruck está a enviar 25 GB de dados por semana para a Tesla

Atualmente os nossos carros são verdadeiras centrais de informação. Nem sempre isso é positivo, mas reportam para as marcas tudo o que se passar ao seu redor e o que fazemos com eles. Agora, um condutor de uma Cybertruck descobriu que a sua pickup também faz isso. O problema é que envia 25 GB de dados por semana para a Tesla.

É normal nos carros mais recentes o envio de informação para as marcas, para registo e para análise. Isso já foi visto diversas vezes na Tesla e em outros fabricantes, mostrando que estes dados podem até ser usados para avaliar os custos associados a seguros e até para avaliar a culpa em acidentes.

Ainda que seja informação importante e sensível, esta está sempre protegida e assenta em valores baixos, para não lesar os condutores e os seus planos nos operadores. Isso aparentemente não está a acontecer com a nova Cybertruck, que foi apanhada a enviar volumes de dados elevados, que chegam aos 25 GB por semana.

What is the Cybertruck uploading ?? Just since Sunday our Cybertruck has uploaded 24.7GB worth of data back to the mothership. Cybertrucks currently do not have AutoPilot or Full Self Driving so what is there to upload? pic.twitter.com/ti0AaVu1e5