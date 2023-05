Ensaio ao Hyundai Tucson 1.6 CRDi 48V, um SUV muito seguro e equilibrado

O Hyundai Tucson é um SUV compacto que passou por uma grande reformulação, em 2021. O modelo recebeu uma série de atualizações em termos de design, tecnologia e motores, incluindo a introdução de uma versão mild hybrid 48V. Neste artigo, vamos concentrar-nos no modelo TUCSON 1.6 CRDi 48V 136 4x2 Vanguard, que oferece muitos recursos avançados e um desempenho muito interessante.

Design arrojado e revolucionário que dá resposta à modernidade

Depois de já termos ensaiado 3 versões do novo Tucson, percebemos que, provavelmente, este é um dos melhores SUV do mercado, para este segmento de preços. Não temos dúvidas que estamos perante um veículo de linhas ousadas e com um coração agressivo.

A versão Vanguard adiciona ainda mais sofisticação, com detalhes cromados e rodas de liga leve de 18 polegadas. A grade frontal, em formato de cascata, é um dos destaques do visual, assim como as luzes diurnas de LED que se estendem por toda a frente do carro.

O interior do Tucson é elegante e moderno, com uma área generosa, ideal para cinco adultos e com elementos diferenciadores, como volante, manete de mudanças e bancos em pele. Para uma parte mais lúdica, não podemos deixar de referir que traz luzes de ambiente interior com 64 cores disponíveis.

Este carro é um misto de elegância e utilidade. Combina bons materiais com a simplicidade de os utilizar. Há, contudo, a área de infoentretenimento que requer algum treino para dominar o "ecrã de toque" que controla algumas funções, como a área multimédia, navegação, comunicações ou mesmo controlo de temperatura e desembaciamento.

Já que falamos em espaço, podemos já referir a bagageira. Com capacidade de 521 litros, podendo ser ampliado para 1.581 litros, com o banco traseiro rebatido, tem um acesso facilitado graças à porta de bagageira inteligente eletrificada.

Mais uma vez temos uma bagageira com atributos de utilidade, no sentido de usar sem estar a danificar. Quase mil e seiscentos litros de bagageira… é muito avantajada!

Tecnologia inovadora que a Hyundai já não descarta

Indo ao encontro do mote revolucionário, apresenta um painel de instrumentos digital de 10,25 polegadas e um ecrã sensível ao toque central de 10,25 polegadas que abriga o sistema de infoentretenimento.

Os utilizadores podem ligar os seus smartphones ao ecrã digital por cabo. O Tucson também vem com um sistema de som premium Krell com oito colunas que garantem uma experiência sonora memorável.

A par da tecnologia avançada de iluminação com luzes full LED, este Tucson abraça a tecnologia, dispensando comandos e botões físicos (salvo em duas ou três funções), integrando o sistema Bluelink Connected Car Services, que permite o reconhecimento de voz online e outros recursos, e assegurando ar condicionado automático.

Apesar de serem poucos os botões físicos na consola central, estes existem para auxiliar o condutor com o travão de mão elétrico, o ligar e desligar do controlo de tração, o acionar a câmara traseira e ligar/desligar sensores de aproximação.

Um SUV que dá gosto conduzir

A versão HYUNDAI TUCSON 1.6 CRDi 48V 136 4x2 Vanguard 5p DCT MY22 é equipada com um motor diesel de 1,6 litros (1598 de cilindrada) que produz 136 cavalos de potência e 320 Nm de binário, com um sistema híbrido leve de 48V que ajuda a economizar combustível e reduzir as emissões de CO2.

A transmissão é automática de dupla embraiagem de sete velocidades, proporcionando uma mudança de marcha rápida e suave. Sim, a condução é suave, e faz-se uma viagem muito confortável.

O Tucson é capaz de acelerar de 0 a 100 km/h em 11,4 segundos e atingir uma velocidade máxima de 180 km/h.

Em termos de eficiência de combustível, a versão mild hybrid do Tucson tem um consumo combinado anunciado de 5,3 l, com emissões de CO2 de apenas 134 g/km. Claro, nós quisemos tirar partido deste conjunto muito interessante e a nossa média andou um pouco acima.

A segurança de mãos dadas com a tecnologia

Como já é habitual na Hyundai, o TUCSON está equipado com um pacote alargado de sistemas de segurança:

Sistema de Manutenção à Faixa de Rodagem (LKA);

Travagem Autónoma de Emergência (FCA);

Sistema de Monitorização da Pressão dos Pneus;

Sistema de Controlo Automático dos Máximos (HBA);

Sistema de Informação da Velocidade Máxima;

Alerta de fadiga do condutor;

Alerta de arranque do veículo da frente;

Sensores de estacionamento;

E-call.

Este pacote de vantagens assegura-lhe o Dual Rating NCAP. Em abono da verdade, o que não faltam são sensores para ajudar o condutor, principalmente, como o carro é grande, os sensores a trabalhar em conjunto com a câmara traseira, ajuda a estacionar e a manobrar em locais mais apertados.

Preço

O Hyundai TUCSON 1.6 CRDi 48V 136cv Vanguard DCT MY22 está disponível pelo preço de 45.400 €, mas a Campanha de Financiamento Cetelem (exclusivo HOD) reduz este valor para 42.900€. Além disso, poderá optar por uma pintura metalizada e, por 520€, arrojar ainda mais ao volante deste SUV.

Veredicto

Em resumo, o TUCSON 1.6 CRDi 48V 136cv Vanguard é um carro muito interessante que oferece desempenho de alto nível, tecnologia avançada e recursos de segurança desenhados para auxiliar e proteger condutor e passageiros. É uma ótima escolha para quem procura um SUV moderno, confortável e confiável.

Como carro familiar temos excelente espaço, quer para os ocupantes, quer em termos de bagageira. Rápido, seguro e, podemos dizer mesmo, equilibrado no consumo, este veículo pauta-se pelo design arrojado. Para quem precisa de um interior mais tradicional, com botões físicos, este poderá ser um desafio, pois cada vez os Hyundai estão mais tecnológicos táteis e automatizados.