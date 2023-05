A inovação é necessária, mas também traz alguns pontos menos positivos. No que respeita à Inteligência Artificial, por exemplo, existem algumas preocupações associadas ao impacto que esta tecnologia terá a nível do trabalho. E as últimas informações mostram que a gigante IBM irá substituir 7.800 dos seus funcionários por IA.

Muito se tem falado sobre a inteligência artificial e a sua integração em várias das nossas tarefas do dia-a-dia. No final do mês de março informámos que esta inovação iria provocar um boom de produtividade dentro de 10 anos, no entanto tal também iria afetar cerca de 300 milhões de empregos, podendo até ajudar à extinção de algumas profissões, como cargos administrativos e advogados. E o impacto da IA no trabalho das pessoas acaba por ser uma das maiores preocupações que este segmento levanta.

IBM vai substituir 7.800 funcionários por Inteligência Artificial

De acordo com as mais recente informações reveladas pelo Bloomberg, a IBM irá suspender a contratação para funções que a Inteligência Artificial poderá executar. Ou seja, estamos então a falar de 7.800 trabalhos que poderão ser perdidos a curto e médio prazo para a IA. Já em fevereiro, o executivo disse que era bom que a IA assumisse alguns postos de trabalho.

Estas anotações foram deixadas pelo CEO da IBM, Arvind Krishna, durante uma entrevista de Nova Iorque no dia 1 de maio. Segundo o executivo, a empresa estima suspender a contratação de cargos que acredita que poderiam ser substituídos pela IA ao longo dos próximos anos. Em concreto, Krishna disse que a contratação para cargos administrativos, como recursos humanos, será suspensa ou retardada. E sendo que são cerca de 26.000 trabalhadores em trabalhos não voltados para o cliente, o CEO diz que "poderia ver facilmente 30% ser substituído por IA e automação num período de 5 anos".

Krishna adianta que as tarefas mais comuns, como fornecer cartas de verificação de empregos ou migrar funcionários entre departamentos, provavelmente vão tornar-se automatizadas. Por outro lado, estima que algumas funções de recursos humanos, como avaliar a produtividade da força de trabalho, não serão substituídas durante a próxima década.

Atualmente, a IBM emprega cerca de 260.000 pessoas e ainda continua a contratar trabalhadores para funções de desenvolvimento de software e atendimento ao cliente. O executivo diz que atualmente é mais fácil encontrar talentos do que há um ano.