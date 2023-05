MEO eleita “Marca Recomendada” pelo terceiro ano consecutivo

A MEO volta a conquistar, este ano, o título de “Marca Recomendada” na categoria de ‘Comunicações, TV e Media’. É premiada por manter de uma forma consistente, durante 12 meses, a liderança como “Marca do Mês”.

A MEO recebe, pela terceira vez consecutiva, o troféu “Marca Recomendada do Ano”...

Esta é uma distinção que resulta da avaliação de satisfação dos consumidores feita no Portal da Queixa, ao reconhecerem o alto nível de performance da marca no apoio ao cliente. O troféu foi entregue no final do mês de abril. A MEO recebe, pela terceira vez consecutiva, o troféu “Marca Recomendada do Ano”, atribuído pela Consumers Trust.

A distinção premeia a MEO pelo elevado desempenho na plataforma Portal da Queixa, reconhecendo a contínua relação de confiança e proximidade que mantém com os consumidores. A MEO foi uma marca pioneira na adoção do Portal da Queixa, em 2012, como canal de proximidade com os seus clientes que, tendo um problema, são rapidamente atendidos, com vista à sua resolução.

A MEO conquistou um Índice de Satisfação pontuado pelos consumidores acima dos 80 pontos (em 100), o mais alto da sua categoria. A alta performance da marca junto dos clientes é também corroborada pela Taxa de Resposta (100%) e a Taxa de Solução (98.6%). Os indicadores revelam o elevado cuidado da marca com a resolução das reclamações via Portal da Queixa, evidenciando um procedimento atento e próximo e, sobretudo, uma preocupação em alcançar a satisfação dos seus clientes

Ana Figueiredo, CEO da Altice Portugal, sublinha:

Este Prémio é o reflexo de todo o trabalho desenvolvido por diversas áreas e equipas que colocam o seu empenho, o seu compromisso e a sua paixão no serviço ao cliente. Este é o terceiro ano consecutivo que alcançamos esta distinção. Mas não vamos ficar por aqui, porque um líder tem de ambicionar mais. Um líder tem de ser pioneiro. Um líder tem de desafiar os limites. E isso é o que fazemos todos os dias para merecer a confiança dos nossos clientes. Creio que este tipo de plataformas, como o Portal da Queixa, são extremamente importantes porque permitem-nos criar transparência com os nossos clientes, aprender, evoluir e melhorar a qualidade de serviço na relação com os consumidores. No fundo, é mais uma oportunidade para trabalhar para sermos melhores, para merecermos a confiança e para continuarmos a ser a empresa preferida dos portugueses.

Sónia Lage Lourenço, CEO do Portal da Queixa, destaca:

Novamente, a MEO mostrou estar ao lado dos seus clientes e consumidores, prestando-lhes um apoio de excelência através do Portal da Queixa. Fá-lo de forma consecutiva, mantendo uma elevada performance na sua categoria e mostrando que a satisfação do cliente é uma prioridade na sua estratégia de Customer Service. A distinção “Marca Recomendada 2023” espelha, assim, a confiança e a recomendação dos consumidores, muito pela comunicação, proximidade e apoio prestado pela marca através da plataforma. É um prazer poder contribuir para uma melhor comunicação entre a MEO e os seus clientes, no que toca à procura da solução junto dos mesmos. Muitos parabéns a toda a equipa pelos resultados alcançados"

O Prémio “Marca Recomendada” é um troféu atribuído às marcas que registaram a melhor performance com resultado no Índice de Satisfação, relativo ao ano anterior.