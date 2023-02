CEO da IBM diz que é bom que a IA assuma alguns postos de trabalho

As potencialidades da Inteligência Artificial (IA) têm assustado aqueles que temem que os sistemas baseados na tecnologia assumam o seu posto de trabalho e o desempenhem até melhor. As opiniões são, claro, muitas. O CEO da IBM, por exemplo, considera que esta mudança pode ser boa.

A IBM (International Business Machines Corporation), uma das empresas tecnológicas mais consolidadas da área da Tecnologia da Informação, fabrica e comercializa hardware e software. O atual CEO, Arvind Krishna, deu uma entrevista ao Financial Times, com o objetivo de partilhar os planos para reinventar o negócio da IA da empresa.

No entanto, "conversa puxa conversa", e Krishna partilhou também a sua perspetiva relativamente ao panorama global de um dos assuntos tecnológicos do momento: a IA.

Temos realmente falta de mão-de-obra no mundo real, e isso deve-se a uma questão demográfica que o mundo está a enfrentar. Os Estados Unidos da América estão agora com 3,4% de desemprego, o mais baixo dos últimos 60 anos. Por isso, talvez possamos encontrar ferramentas que substituam algumas partes da mão-de-obra, e desta vez é uma coisa boa.

Na opinião do CEO da IBM, serviço de apoio voltado para o cliente, por exemplo, é uma área onde a IA poderia fornecer "uma resposta muito melhor, talvez a cerca de metade do custo atual". Além disso, sugeriu que a tecnologia poderia ajudar as empresas com contratações ou promoção, num processo através do qual um bot poderia fazer o trabalho de recolha de informação e um ser humano ajudaria com a decisão final.

Há centenas de processos deste tipo dentro de cada empresa, por isso penso que o trabalho de escritório de colarinho branco vai poder ser substituído por isto. Um grande pedaço desse trabalho poderia ser automatizado utilizando estas técnicas.

Explicou Krishna, partilhando que, para si, a IA poderia ter um desempenho melhor em tarefas administrativas nos serviços financeiros ou em algumas tarefas nos cuidados de saúde.