A OPPO anuncia a sua participação no Mobile World Congress (MWC) 2023, em Barcelona, de 27 de fevereiro a 2 de março. Baseando-se no tema “Inspire to Believe”, a OPPO irá apresentar uma seleção de dispositivos emblemáticos.

Nesta longa lista de dispositivos podemos encontrar o OPPO Find N2 Flip, novos dispositivos de conectividade e tecnologia IoT, bem como os seus mais recentes avanços de I&D em tecnologia de chips, saúde inteligente, AR e carregamento rápido. Além disso, a OPPO também irá partilhar detalhes acerca do seu progresso rumo aos objetivos de sustentabilidade global e dos seus planos para dar seguimento a esta dinâmica no futuro.

A marca irá apresentar o seu vasto investimento num modo de vida inteligente no MWC, contando com dispositivos que abrangem entretenimento inteligente, produtividade inteligente, aprendizagem inteligente e saúde inteligente.

Dispositivos como o emblemático smartphone dobrável, OPPO Find N2 Flip, e a nova geração de óculos inteligentes de Realidade Assistida, OPPO Air Glass 2, poderão ser experimentados e explorados em detalhe, tal como o segundo chip desenvolvido pela OPPO, MariSilicon Y, e o dispositivo que permite monitorizar a saúde de toda a família, OHealth H1.

O conhecimento da OPPO e a crença da marca no potencial da tecnologia inteligente para melhorar a vida quotidiana das pessoas são igualmente destacados por outras inovações relacionadas com o carregamento rápido e uma gama de tecnologias de telecomunicações e de conectividade.

Enquanto parceira oficial da Liga dos Campeões da UEFA, a OPPO irá convidar os embaixadores desta competição, Michael Owen e Luis Garcia, para estarem presentes no expositor da marca no MWC, como parte do seu plano para desencadear momentos inspiradores com a UEFA.

O expositor da marca poderá ser encontrado no Corredor 3, secção 3M10, na Fira Gran Via, em Barcelona, de 27 de fevereiro a 2 de março de 2023. Para saber mais, visite OPPO MWC23.