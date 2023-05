Foi na passada semana que em Madrid, na sede da Federação Espanhola de Futebol, que a TCL revelou os seus planos para os próximos meses. A aposta nas televisões, em especial nas de grandes dimensões, é clara e lógica, mas a marca tem outras surpresas, que abrangem outras áreas do consumo.

TCL: Marca cada vez mais forte no mercado das TVs

Na apresentação em que o Pplware esteve presente na passada semana ficou claro um ponto muito importante. A TCL quer democratizar as TVs de grandes dimensões e tem já planos para o fazer. A marca está cada vez mais no topo do seu segmento e quer alargar ainda mais a sua presença.

Quer continuar a dar aos consumidores os produtos que estes pretendem, com este foco a ser essencial para a empresa. Ao mesmo tempo, quer explorar novos mercados e garantir que as melhores ofertas chegam, sempre a preços convidativos e apelativos, em todas as áreas.

Garantiram que os seus clientes procuram novas experiências de entretenimento, sendo levados a experimentar novos produtos, que até há pouco eram inacessíveis. Isso levou a que marca tivesse crescido 76% no segmento de televisores com ecrãs grandes, durante o ano de 2022.

Com valores de vendas muito elevados, a TCL está já na segunda posição das marcas de TVs a nível mundial. No caso das TVs com Android a marca bate toda a concorrência e é agora a líder deste segmento. Em termos de mercados, tem a 2ª posição em países como a França e EUA. Em Itália, a TCL é a 3ª marca.

Consciência ecológica em todos os seus produtos

No campo da ecologia, uma área cada vez mais presente, a TCL mostrou a sua estratégia e o que tem feito para o conseguir. A utilização de embalagens mais verdes, equipamentos domésticos de elevada eficiência energética e a utilização de materiais sustentáveis nos seus produtos são prova claras desse compromisso.

A somar a isso, a marca destacou que investiu 1,04 mil milhões euros na proteção do ambiente durante o ano de 2022. Ao mesmo tempo, promete diminuir em 18% de emissões de carbono até 2025. A somar a isso, tem práticas focadas em áreas muito específicas para reduzir o consumo energético nas suas fábricas.

Uma gama de TVs com aposta nas grandes dimensões

Em termos de propostas para 2023, a TCL vai apostar forte nos novos Mini LED, que oferecem 2.000 nits HDR, processador de terceira geração, Dolby Armos e Vision e AMD FreeSync e taxa de refrescamento de 144 Hz. Em termos de dimensões, a aposta da gama vai estar nas 65, 75, 85 e 98 polegadas.

Uma nova área de negócio para a TCS, pelo menos a nível global, está nos ares condicionados. Sendo o terceiro maior fabricante na China, quer alargar a sua pegada e conquistar uma posição de destaque no mercado global, com soluções inovadoras, que fomentam a circulação do frio e a renovação do ar de forma periódica.

Novos produtos TCL para conquistar mais o mercado

A acompanhar os televisores, a empresa apresentou duas novas soundbars, que só vão estar disponíveis a partir de maio. Há ainda uma nova gama de eletrodomésticos, onde estão incluídos frigoríficos e máquinas de lavar roupa, tendo a marca prometido para breve muitos mais detalhes.

Algo que a TCL fez questão de reforçar durante esta apresentação, é a sua inovação e a aposta nesta área. A marca tem 43 centros de investigação e desenvolvimento, onde emprega mais de 18.000 funcionários. A somar a isso tem mais de 100 mil patentes.

Inovações constantes dando o melhor aos utilizadores

No campo das outras inovações tecnológicas, que aplica nas suas TVs e outros produtos, a marca fez um investimento de 39 mil milhões de dólares em investigação, conseguindo criar 9 linhas de produção de painéis.

Por fim, reforçou que a tecnologia criada terá de melhorar a vida dos seus utilizadores. Para isso foca-se e ter notícias, desporto ou entretenimento, havendo produtos para cada tipo de necessidades de consumo. O desporto serve também como inspiração e a TCL é a patrocinadora de vários clubes de peso, bem como de seleções. Isso culminará com o próximo mundial de basquetebol será patrocinado pela TCL.