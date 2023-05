Não sendo uma marca que precise de apresentações, a HONOR tem uma presença em Portugal com propostas muito interessantes. A marca quer agora conquistar o nosso país e traz uma novidade. Falamos do HONOR Magic5 Pro, que foi oficialmente apresentado num evento onde o Pplware marcou presença.

A HONOR anunciou agora o lançamento em Portugal do seu Honor Magic5 Pro, um dispositivo emblemático e muito esperado pela empresa, que foi anunciado pela primeira vez, há alguns meses, no Mobile World Congress 2023.

Design atrativo combinado com uma proteção excecional

O HONOR Magic5 Pro apresenta arestas simétricas, ulta estreitas com dupla curvatura em ambos lados e o design da sua tripla câmara em forma de triângulo no centro da traseira do telefone. Esta disposição combina curvas delicadas com a inspiração da arquitetura moderna no design deste dispositivo topo de gama, apresentando harmonia entre a arte e a tecnologia.

Pesa apenas 219g e tem 8,77mm de espessura, o que o torna perfeito para os seus utilizadores permanecerem sempre conectados. Para além de um design apelativo, o HONOR Magic5 Pro possui uma resistência IP68, que oferece uma proteção eficaz contra o pó, a chuva e a água.

Ecrã flutuante com quatro curvas para uma experiência visual envolvente

Com um ecrã imersiva de quatro curvas LTPO de 6,81 polegadas , HONOR Magic5 Pro garante uma experiência de visualização envolvente, seja para navegar, jogar ou ler. Equipado com a mais inovadora tecnologia de melhoria de luminosidade do ecrã, HONOR Magic5 Pro oferece níveis máximos de brilho HDR de até 1800 nits, garantindo imagens nítidas mesmo sob uma luz solar intensa.

Incorpora ainda um Chipset de ecrã discreto para melhorar ainda mais a qualidade das imagens em movimento. Além disso, oferece um efeito High Dynamic Range (HDR) sempre ativo para melhorar a qualidade de vídeo, o Chipset proporciona uma maior frequência de fotogramas com um menor consumo de energia para desfrutar de uma experiência de jogo mais fluída e prolongada.

Para aliviar a fatiga ocular dos seus utilizadores, o novo topo de gama da HONOR conta com uma tecnologia Eye-Care de baixa emissão de luz azul, certificada pela TÜV Rheinland , e escurecimento dinâmico que simula a luz natural para aliviar a fadiga ocular.

Uma experiência fotográfica e videográfica inigualável

O HONOR Magic5 Pro oferece uma experiência fotográfica com um sistema principal de tripla câmara, que inclui uma câmara panorâmica de 50 MP, uma câmara ultra panorâmica de 50 MP e uma câmara teleobjetiva de 50 MP.

O HONOR Magic5 Pro inclui também a nova tecnologia Ultra Fusion Computational Optics, um algoritmo ótico computacional que complementa o sistema da câmara e melhora drasticamente a nitidez da imagem com um zoom de 3,5x-100x, destacando-se assim de outros smartphones no mercado.

Alto desempenho com tecnologia de ponta

Equipado com a mais recente plataforma Snapdragon 8 Gen 2, o HONOR Magic5 Pro oferece um desempenho inigualável para maior produtividade e entretenimento, bem como uma experiência de utilização completa.

Com a primeira arquitetura de antena independente de WI-FI e Bluetooth do mercado, o HONOR Magic5 Pro melhora o desempenho WI-FI em 200%. Reduz a latência WI-FI em simultâneo oferecendo aos utilizadores a máxima flexibilidade e mobilidade para tarefas relacionadas com o trabalho e os jogos.

Com 66W de carregamento com fios e 50W de carregamento sem fios HONOR SuperCharge , o HONOR Magic5 Pro possui uma super bateria de 5100 mAh. Esta garante um dia inteiro de utilização sem falhas.

Ao utilizar o UFS 4.0 para a memória flash, o HONOR Magic5 Pro inclui velocidades de armazenamento incríveis de até 4000 Mbps, uma melhoria de 100% em relação ao UFS 3.1. Além disso, o dispositivo adota a mais recente memória de acesso aleatório dinâmico (DRAM) LPDDR5X, permitindo aos utilizadores recuperar dados de armazenamento mais rapidamente.

Cores, preços e disponibilidade

Do que a marca revelou, o HONOR Magic5 Pro está disponível em duas cores: preto e verde. Estando no mercado em breve, este novo smartphone terá um PVP de 1199,99 euros.

HONOR Magic5 Pro