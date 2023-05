China arranca com instalação solar capaz de fornecer energia a 1,5 milhões de casas

Uma das alternativas mais interessantes para a instalação de grandes sistemas solares é a ocupação de espaços como os desertos. Foi o que pensou a China, que acaba de começar aquela que é a maior central fotovoltaica do mundo num deserto, que produzirá o equivalente à procura de energia de 1,5 milhões de casas.

Está localizada no deserto de Tengger, na região autónoma de Ningxia Hui, e na primeira fase tem uma capacidade instalada de 1 GW e espera-se que produza 1,8 mil milhões de kWh por ano, o equivalente à procura de energia de 1,5 milhões de casas.

A região também assistiu à entrada em funcionamento do primeiro canal de transmissão de energia de ultra alta tensão do país e de um importante projeto de transmissão de energia limpa produzida no deserto de Gobi e noutras regiões áridas para a província de Hunan, no centro da China.

O projeto, com um investimento total de mais de 85 mil milhões de yuan (aproximadamente 11 mil milhões de euros), terá uma capacidade total instalada de 13 GW quando estiver concluído e tornou-se um exemplo dos esforços da China para aumentar a sua produção de energia a partir de fontes renováveis no deserto de Gobi e noutras regiões áridas do país. Este valor pode ser contextualizado com a capacidade total instalada em Espanha de 19 GW.

China prevê 100 GW de capacidade de energia eólica e solar

A China planeia acelerar a construção de instalações de produção de energia solar e eólica nestas regiões, no âmbito de um projeto apresentado em 2021 que prevê a instalação de um total de 100 GW de capacidade de energia eólica e solar em regiões interiores e desérticas.

De acordo com dados do governo chinês, a capacidade instalada de energia renovável do país continuou a expandir-se no primeiro trimestre, atingindo 47,4 GW, um aumento de 86,5% em comparação com o mesmo período do ano passado, e representando 80,3% da capacidade total instalada.

Regiões como a Ningxia, bem como Xinjiang e a Mongólia Interior, desempenharão um papel fundamental no aumento da quota de energias renováveis no cabaz energético do país, ajudando simultaneamente a China a concretizar as suas ambições em matéria de energia sustentável, graças aos abundantes recursos eólicos e solares.

Afirmam analistas.

Estas regiões costumavam depender de um grande consumo de recursos energéticos fósseis para o crescimento económico. O plano do governo de construir enormes instalações de energia eólica e solar nas zonas desérticas do país ajudá-las-á a modernizarem-se para uma nova estrutura baseada em energias limpas, o que acelerará o seu desenvolvimento.

Leia também...