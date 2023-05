Novo satélite meteorológico revela imagens espetaculares da Terra

O mais recente satélite meteorológico da Europa, o Meteosat Third Generation Imager, acaba de fornecer a sua primeira visão da Terra - revelando as condições da Europa, África e do Atlântico com um detalhe impressionante.

Lançado num foguete Ariane 5 a 13 de dezembro de 2022, o Meteosat Third Generation Imager-1 (MTG-I1) é o primeiro satélite de uma nova geração destinado a revolucionar a previsão do tempo na Europa.

Novo satélite meteorológico Meteosat

A primeira imagem agora partilhada foi capturada pelo Flexible Combined Imager do satélite a 18 de março de 2023, e mostra grande parte do norte e oeste da Europa e da Escandinávia, coberta de nuvens, com céus relativamente claros sobre a Itália e Balcãs Ocidentais.

A Diretora de Programas de Observação da Terra da ESA, Simonetta Cheli, disse que:

Esta imagem é um grande exemplo do que a cooperação europeia no espaço pode alcançar. O nível de detalhe que a imagem do MTG-I1 revela, inatingível na Europa e na África desde uma órbita geoestacionária até agora, dar-nos-á uma maior compreensão do nosso planeta e dos sistemas climáticos que o moldam. Esta imagem representa não apenas o que pode ser alcançado através da experiência europeia, mas também a nossa determinação em garantir que os benefícios da nova tecnologia sejam sentidos pelas comunidades na Europa e fora dela.

Detalhes nunca antes conseguidos

Os instrumentos a bordo da terceira geração de satélites meteorológicos Meteosat produzem imagens com uma resolução muito maior e mais frequente do que as dos satélites Meteosat de segunda geração.

Detalhes como vórtices de nuvens sobre as Ilhas Canárias, cobertura de neve nos Alpes e sedimentos na água ao longo da costa da Itália são visíveis na imagem. Esses detalhes não são tão claramente visíveis, ou nem são visíveis, nas imagens dos instrumentos da atual espaçonave de segunda geração.

A nova imagem também revela um maior nível de detalhe das estruturas das nuvens em altas latitudes. Isso permitirá que as previsões meteorológicas monitorizem a evolução do clima severo em rápido desenvolvimento com mais precisão naquela região.

A imagem animada anterior mostra o que são 24 horas da Europa captadas pelo satélite.

Phil Evans, diretor geral da Eumetsat, acrescentou:

Esta imagem notável dá-nos grande confiança na nossa expectativa de que o sistema MTG anunciará uma nova era na previsão de eventos climáticos severos. Pode parecer estranho estar tão animado com um dia nublado na maior parte da Europa. Mas o nível de detalhe visto nas nuvens nesta imagem é extraordinariamente importante para os meteorologistas. Esse detalhe adicional das imagens de alta resolução, e o facto de que as imagens serão produzidas com mais frequência, significa que os meteorologistas poderão detetar e prever eventos climáticos severos com mais precisão e rapidez.

Atualmente, o MTG-I1 está a passar por uma fase de comissionamento de 12 meses, onde os instrumentos, o Flexible Combined Imager e o Lightning Imager, são ligados e os dados que eles produzem calibrados. Os dados do satélite serão então divulgados aos serviços meteorológicos na Europa e não só no final de 2023 para uso operacional em previsões meteorológicas.