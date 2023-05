Armored Core VI Fires of Rubicon já tem data de se apresentar ao serviço

Armored Core VI Fires of Rubicon, é o próximo jogo de ação de alta voltagem da FromSoftware e da Bandai Namco Europe. E já se sabe quando é que os jogadores poderão vestir a pele de um destes tanques de combate.

Armored Core VI Fires of Rubicon, em desenvolvimento pela FromSoftware, será lançado globalmente a 25 de agosto e é um jogo de ação que combina os 25 anos de experiência no desenvolvimento da franquia Armored Core com jogos de ação da franquia Elden Ring e Dark Souls.

Uma combinação perigosa, portanto... para o jogador e sua sanidade.

Armored Core VI Fires of Rubicon é um jogo de ação, repleto de ação mech, o que inclui inúmeras batalhas rápidas, personalização profunda e confrontos emocionantes com "Bosses". O jogo está a chegar para a PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox One e PC (via Steam), e já está disponível para reserva nos retalhistas participantes e na Bandai Namco Store.

Uma nova substância misteriosa chamada "Coral" foi descoberta no planeta remoto, o Rubicon 3. Como fonte de energia, esperava-se que esta substância fizesse avançar dramaticamente as capacidades tecnológicas e de comunicação da humanidade. Em vez disso, causou uma catástrofe que envolveu o planeta e as estrelas circundantes em chamas e tempestades, formando um Sistema Estelar em Chamas.

Quase meio século depois, o Coral ressurgiu no Rubicon 3, um planeta agora contaminado e isolado pela catástrofe. Corporações extraterrestres e grupos de resistência lutam pelo controlo da substância. O jogador infiltra-se em Rubicon como um mercenário independente e vê-se numa luta pela substância com as corporações e outras fações.

Com mechs altamente personalizáveis, Armored Core VI Fires of Rubicon coloca os jogadores no calor de tremendas batalhas de ritmo alucinante, onde podem fazer pleno uso de manobras ofensivas e defensivas em terra e no ar para superar inimigos.

Para ser o mercenário mais bem-sucedido e lucrativo de Rubicon 3, os jogadores devem dominar distâncias de combate que mudam rapidamente, usar o ambiente para cobertura protetora e batalhas omnidirecionais para superar inimigos e situações desafiadoras.

Será possível personalizar as peças do Armored Core de acordo com o estilo de jogo mais pretendido e para além de se modificarem os ataques dos mechs, as diferentes peças instaladas também afetam os seus movimentos e estilo de combate, por isso cada missão pode ser abordada com uma estratégia única criada em torno de diferentes mechs.

Armored Core VI Fires of Rubicon é lançado a 25 de agosto para Playstation 5, Xbox Series X, Playstation 4, Xbox One e PC. O jogo fará parte do PlayStation Free Upgrade e do Xbox Smart Delivery.