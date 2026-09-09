Negan junta-se à luta em The Walking Dead: Streets of Survival

Os fãs de The Walking Dead têm mais um motivo para ficar atentos, pois prepara-se o lançamento de The Walking Dead: Streets of Survival.

Durante o Future Games Show da Gamescom 2026, a TRAILMARK Games revelou que Negan, um dos personagens mais icónicos e controversos da série, será uma personagem jogável no novo beat 'em up inspirado no universo televisivo da AMC.

A novidade foi apresentada através de um trailer inédito que mostra o lendário líder dos Saviors a entrar em ação com a sua inseparável Lucille, o taco de basebol envolto em arame farpado que se tornou uma das armas mais reconhecidas da cultura pop.

Uma guerra total pela sobrevivência

Com lançamento marcado para 18 de setembro de 2026 para PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e Nintendo Switch 2, The Walking Dead: Streets of Survival transporta os jogadores para o arco narrativo "All Out War", um dos períodos mais intensos da história da série. A campanha reimagina o conflito entre Rick Grimes e os Saviors, colocando os jogadores no centro de uma batalha desesperada contra inimigos humanos e hordas intermináveis de walkers.

Segundo a informação disponível no site oficial, a aventura leva os jogadores por alguns dos locais mais emblemáticos da série, incluindo Alexandria, Hilltop e o Sanctuary. Estes cenários foram adaptados para uma experiência repleta de momentos cinematográficos, perigos ambientais e confrontos explosivos que procuram captar a tensão constante do universo criado por Robert Kirkman e popularizado pela AMC.

Heróis e vilões do mesmo lado

Embora Rick Grimes, Daryl Dixon e Michonne sejam os grandes protagonistas da história, a inclusão de Negan surge como uma das principais atrações do jogo. Conhecido por ser simultaneamente odiado e admirado pelos fãs, o antigo líder dos Saviors traz para o campo de batalha um estilo de combate brutal, baseado em golpes devastadores com Lucille e combinações capazes de provocar grandes danos em grupos de inimigos.

Cada personagem possui habilidades próprias, estatísticas distintas e armas características. Rick conta com o seu revólver Magnum, Michonne utiliza a icónica katana, enquanto Daryl faz uso da sua fiel besta. Esta variedade promete oferecer diferentes abordagens ao combate, incentivando os jogadores a experimentar estilos de jogo distintos ao longo da campanha.

Um regresso aos clássicos beat 'em up

Visualmente, The Walking Dead: Streets of Survival aposta numa direção artística em pixel art retro, combinada com mecânicas modernas de combate. O objetivo é recuperar o espírito dos clássicos jogos de ação lateral, mas com controlos mais responsivos, animações detalhadas e uma forte componente narrativa.

Além das batalhas contra enormes enxames de walkers, os jogadores terão de enfrentar alguns dos inimigos mais memoráveis da série, incluindo criaturas como Winslow e o Well Walker. Os confrontos contra bosses foram concebidos em múltiplas fases e exigirão não apenas rapidez de reação, mas também alguma estratégia para superar os desafios mais exigentes.

Conteúdo para durar muito além da campanha

O estúdio promete ainda vários níveis de dificuldade e modos de jogo orientados para a rejogabilidade. Depois de terminarem a campanha principal, os jogadores poderão voltar a enfrentar os desafios com outras personagens, aperfeiçoar combinações de ataques e testar as suas capacidades em níveis de dificuldade mais exigentes. Para quem procura uma experiência mais acessível, estará também disponível um modo fácil.

Com a chegada de Negan ao elenco jogável e uma narrativa inspirada num dos momentos mais marcantes da série, The Walking Dead: Streets of Survival apresenta-se como uma das adaptações mais promissoras da licença nos últimos anos. Para os fãs de ação arcade e do universo de The Walking Dead, setembro poderá muito bem ser o início de uma nova luta pela sobrevivência.