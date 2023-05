A celebrar 18 anos, o Pplware juntou-se às grandes empresas que atuam em Portugal, para o presentear com vários prémios e com o Dia da Mãe a chegar, faz todo o sentido juntar estas duas celebrações. Temos assim para lhe oferecer (ou à sua mãe), um fantástico relógio inteligente OPPO Watch Free.

O OPPO Watch Free é um smartwatch com ecrã AMOLED de 1,64" e resolução de 280 x 456 píxeis. A bateria de 230 mAh tem autonomia para até 14 dias de utilização, o que para o segmento é muito interessante.

Tem certificado contra água e poeiras e pode ser usado em desportos dentro de água com resistência 5ATM. Integra sensores como 6 acelerómetros, giroscópio, sensor de batimentos cardíacos, de oxigénio no sangue e sensor de luz ambiente.

Depois tem disponíveis todas as funcionalidades típicas de monitorização de atividade física, sedentarismo, monitorização do sono, batimentos cardíacos 24 horas e recebe todas as notificações do smartphone, funcionando como uma eficaz extensão.

Passatempo Dia da Mãe: OPPO Watch Free

Quer ganhar um OPPO Watch Free? Para se habilitar, deverá cumprir os seguintes requisitos, considerando que nenhum é obrigatório, mas quantos mais cumprir mais hipóteses tem de ganhar.

Requisitos e Regras de participação Requisitos: Deixar uma mensagem especial para a sua mãe ou para alguém que fez de mãe na sua vida.

Nota: A resposta deverá ser deixada na secção de comentários do presente artigo. Seguir a OPPO Portugal no Instagram. Regras:

O passatempo tem início dia 05 de maio às 16:30h e termina no dia 12 de maio às 23h59.

O vencedor será selecionado de forma aleatória através da plataforma de submissão das participações, sendo divulgado nas redes sociais do Pplware e neste artigo. O vencedor será contactado via e-mail pela equipa do Pplware.

