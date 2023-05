E Porque Hoje é Sexta

A Lua de Mel do Frederico - Fred para os íntimos!

Aos 82 anos de idade, Frederico se casou com Ana, de 27 que, em consideração ao marido tão idoso, decide que devem dormir em quartos separados.

Terminada a festa do casamento, cada um vai para seu quarto.

Ana prepara se pra se deitar, quando ouve batidas fortes na porta...

As batidas insistem.

Ao abrir a porta, ela se depara com Frederico, com os seus 82 anos, pronto pra ação.

Tudo corre bem e após uma relação quente e vigorosa...

Frederico despede-se e vai para o seu quarto.

Passados alguns minutos, Ana ouve novas batidas na porta do quarto...

É Frederico, novamente pronto pra ação.

Ela surpreende se, mas deixa-o entrar.

Terminada a relação, Frederico beija-a carinhoso e despede-se, indo para o seu quarto.

Ana prepara se para dormir novamente, quando escuta fortes batidas na porta.

Espantada, Ana abre e depara se com... Frederico!!!

Mais do que pronto para ação, com aspeto vigoroso e renovado.

Ela diz:

- Estou impressionada que na sua idade possa repetir a relação com esta frequência..

Já estive com homens com um terço da sua idade e eles se contentavam apenas com uma vez. Você Frederico, é um grande amante!

Desconcertado, ele pergunta:

- Eu já estive aqui antes?