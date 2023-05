Apple sem pressa para introduzir IA na Siri: “há questões que têm que ser resolvidas”

A Apple tem sido criticada por consumidores e até por alguns funcionários por se manter distante do desenvolvimento da inteligência artificial generativa integrada na Siri. Mas, uma vez mais, a empresa mostra que não tem pressa e Tim Cook fala mesmo que há "questões que têm que ser resolvidas".

Foi durante o anúncio dos resultados financeiros do último trimestre de 2023 que Tim Cook foi confrontado com questões relacionadas com a Inteligência Artificial. Shannon Cross, do Credit Suisse, perguntou ao CEO da empresa sobre como a Apple se sente em relação à IA generativa, já que isso é "mais do que o assunto do dia".

Sem querer falar de nenhum produto em concreto, admitiu que a IA generativa tem um elevado potencial e interesse. A própria Apple não se mantém afastada da tecnologia e no segmento de IA têm algumas conquistas a destacar. A utilização da tecnologia para criar recursos como Fall Detection, Crash Detection e o ECG do Apple Watch, são alguns dos exemplos.

Essas coisas não são apenas ótimos recursos, elas estão a salvar a vida das pessoas

| disse Cook.

Contudo, quando se trata de plataformas de IA como o ChatGPT, que são capazes de gerar coisas como texto, imagens e até áudio, o CEO da Apple considera que há "uma série de questões que precisam ser resolvidas". Acrescentou que a Apple vê a IA como "enorme" e continuará a existir investimento em tecnologias relacionadas para os seus produtos.

Siri continuará sem evoluir?

Apesar das respostas de Tim Cook, a situação dentro da Apple não é favorável para quem trabalha nas equipas da Siri e Inteligência Artificial. Recentemente, o The Information revelou que até os funcionários da Apple detestam a Siri e consideram que o assistente virtual da empresa não é tão bom quanto os seus concorrentes, especialmente agora com a tecnologia OpenAI.

Dentro da empresa há mesmo quem afirme que a base de dados da Siri é clunky, que numa tradução direta significa "desajeitada", e que leva semanas para ser atualizada com novos recursos. Há ainda uma outra questão. Os grandes engenheiros da área estão mesmo a abandonar a empresa de Tim Cook para desenvolver projetos das principais concorrentes, como a Google, por exemplo.

A Apple, ao longo dos seus anos como uma das melhores marcas do mundo, tem mostrado que não está propriamente preocupada em seguir tendências, mas sim em oferecer as tecnologias mais robustas aos seus consumidores. O lançamento repentino de uma Siri alimentada por sistemas de IA generativa poderia trazer à Apple dissabores como vemos agora a Google a enfrentar, fora todas as questões de privacidade e plágio que existem à volta destes sistemas.

Parece evidente que esse cenário um dia acabará por acontecer, mas a Apple não deve ter pressa.