E Porque Hoje é Sexta

Num campo de golfe, encontrava-se uma mulher a aprender a jogar golfe e, numa tentativa, dispara uma violenta tacada e percebe que a bola acerta em cheio num homem que se encontrava nas proximidades. Este curva-se para a frente, comprimindo as mãos no meio das pernas e gemendo com muita dor.

Imediatamente ela corre ao seu encontro para pedir desculpas:

- Mil desculpas meu senhor, posso ajudá-lo?

E responde o homem aflito:

- Não, não… pode deixar. Isto já passa.

Bastante prestável ela insiste:

- Mas eu insisto, sou massagista e sei como cuidar disso.

E o homem:

- Obrigado pela amabilidade, mas a sério que não é preciso!

Ela não aceita o não do homem e volta a insistir. Sem mais demoras, abriu as calças do homem, colocou as mãos dentro e começou a massajar carinhosamente.

Dez minutos depois, o homem já estava suspirando de satisfação quando ela pergunta:

- Está bom?

E responde o homem todo animado:

- Está óptimo minha senhora! A senhora é mesmo profissional, mas acho que é o meu dedo da mão direita que está partido…