Testado aparelho acústico para dissuadir interações com orcas

Nos últimos tempos temos lido algumas notícias sobre interações entre orcas e veleiros. Apesar de algumas investigações, ainda não há nenhuma explicação, mas já há um aparelho acústico português para dissuadir interações com orcas.

Desconhece-se a razão das orcas para "atacarem" veleiros...

Segundo as notícias, as orcas já levaram ao afundamento de pelo menos duas embarcações. Desconhecem-se as razões, mas já há uma solução. Trata-se de um aparelho acústico para dissuadir as orcas de interagirem e colocar em risco os veleiros de recreio que vai ser testado este verão na costa portuguesa.

De acordo com declarações do presidente da Associação Nacional de Cruzeiros (ANC), António Bessa de Carvalho à Lusa...

Estão a ser desenvolvidas algumas linhas de desenvolvimento de dissuasores acústicos que serão testadas este verão, de forma a tentar encontrar opções de proteção de veleiros e minimizar o número de interações

De acordo com o site do Grupo de Trabalho Orca Atlântica (GTOA), desde o início do ano, houve algumas dezenas de "interações com contacto físico" de barcos com orcas, principalmente na costa da Andaluzia (Espanha) que vai desde Cádis até ao Estreito de Gibraltar. Em Portugal também já foram registados alguns casos.

As orcas são atraídas pelo leme das embarcações e, em alguns casos, as interações provocam danos graves que impedem os barcos de navegar.

O biólogo marinho Rui Peres dos Santos explicou à Lusa que...

Ainda não se sabe a razão pela qual as orcas têm interagido com as embarcações, o que sabemos é que têm interagido principalmente com o leme de veleiros, sendo uma estrutura relativamente frágil nestas embarcações

Rui Peres dos Santos referiu ainda que, até hoje, não houve registo de qualquer interação com pessoas na água.