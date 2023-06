Nave tira imagens incríveis de Mercúrio numa passagem muito perto

Uma nave espacial robótica acaba de ter um encontro próximo com Mercúrio e de transmitir imagens raras e íntimas do planeta. Estas fotografias foram enviadas para a Terra e mostram alguns detalhes fantásticos do planeta que está, em média, a cerca de 77 milhões de quilómetros de distância de nós.

Mercúrio, o planeta mais próximo do Sol, é talvez o mais esquecido dos mundos rochosos do sistema solar. Quente e mais difícil de alcançar do que Saturno, não tem gozado do nível de exploração que outros planetas à volta do Sol têm recebido. Mas isso não será assim durante muito tempo.

O orbitador BepiColombo, uma missão cooperativa das agências espaciais europeia e japonesa, completou a sua terceira de seis passagens planeadas a 19 de junho de 2023. A nave espacial sem tripulação passou a menos de 240 km acima da superfície enquanto aproveitava a gravidade do planeta. Esta e as outras passagens programadas são necessárias para ultrapassar a poderosa atração do Sol, de modo a que a nave possa eventualmente entrar na órbita de Mercúrio. Em 2025, a missão começará a sério.

Apenas duas naves espaciais anteriores, ambas missões da NASA, voaram para o "Swift Planet", apelidado assim pela sua rápida órbita em torno do Sol.

A nossa nave espacial começou com demasiada energia porque foi lançada da Terra e, tal como o nosso planeta, está a orbitar o Sol. Para sermos capturados por Mercúrio, precisamos de abrandar, e estamos a usar a gravidade da Terra, Vénus e Mercúrio para conseguir isso.

Explicou Frank Budnik, especialista em dinâmica de voo da ESA, sobre a última manobra, num comunicado.

A BepiColombo, lançada em outubro de 2018 num foguetão Ariane 5 a partir de um porto espacial francês na América do Sul, procura estudar as crateras polares cheias de gelo, o campo magnético do planeta e as enigmáticas "cavidades" na superfície.

A camada exterior de Mercúrio está coberta de fluxos de lava antigos, esburacados por rochas espaciais nos últimos 4 mil milhões de anos.

Ao alargarem os seus conhecimentos sobre a composição, atmosfera e magnetismo de Mercúrio, os cientistas podem compreender melhor como surgiram os planetas rochosos semelhantes à Terra.

As fotografias, tiradas por câmaras de monitorização a preto e branco, captam um dos painéis solares e antenas da nave espacial, com o planeta no canto superior direito. Mostram vastas crateras e campos vulcânicos.

Uma caraterística visível de particular interesse para os cientistas é a cratera Manley, uma marca de 217 km de largura que desenterrou material escuro que pode ser um resquício da antiga crosta rica em carbono do planeta. No interior da bacia parece haver um chão de lava lisa, um sinal de que o planeta teve provavelmente uma longa história de atividade vulcânica.

Mais tarde na missão, a BepiColombo irá estudar a quantidade de carbono que a cratera contém e que minerais lhe estão associados.