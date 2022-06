Mercúrio: Veja o que a missão BepiColombo nos mostrou agora… imagens incríveis

BepiColombo é uma missão conjunta da Agência Espacial Europeia (ESA) e da Agência Japonesa de Exploração Aerospacial (JAXA) de exploração do planeta Mercúrio. A nave, lançada para o espaço em 2018, captou na manhã desta quinta-feira imagens incríveis da superfície de Mercúrio.

Conforme podemos ver pelas fotos partilhadas, o planeta mais próximo do Sol foi fotografado enquanto a missão sobrevoava Mercúrio para uma manobra de assistência gravitacional, a cerca de 920 km acima da sua superfície.

Mercúrio como nunca o vimos com novas imagens da BepiColombo

A missão europeia-japonesa BepiColombo captou novas imagens de Mercúrio à medida que realiza a sua aproximação à órbita do planeta, uma operação com duração prevista até 2025. Os registos foram divulgados pela Agência Espacial Europeia (ESA) nesta sexta-feira (24).

Dei um murro no ar quando as primeiras imagens chegaram e depois fiquei cada vez mais excitado.

Este foi o comentário de Jack Wright, membro da equipa que gere a missão e que ajudou a planear as fotos no sobrevoo.

A excitação e emoção tomou conta dos cientistas responsáveis pelo projetos. Afinal não é todos os dias que se recebe um "cartão postal" enviado das proximidades de um vizinho no Sistema Solar a milhões de quilómetros de distância. Ainda menos com a clareza e definição das imagens que BepiColombo reenviou na quinta-feira, quando se encontrava a apenas algumas centenas de quilómetros da superfície do planeta, o planeta mais próximo do Sol.

A nave espacial da missão conjunta da ESA e da sua homóloga japonesa JAXA estava a 200 quilómetros de Mercúrio, embora esta marca tenha sido atingida no lado noturno do planeta.

As primeiras imagens que mostram o nosso vizinho do Sistema Solar iluminado foram tiradas alguns minutos mais tarde, quando a nave espacial já estava a 800 quilómetros de distância.

No total, a BepiColombo filmou o planeta durante aproximadamente 40 minutos enquanto a nave continuava a afastar-se de Mercúrio como parte do seu voo programado.

Nesta operação de captação de imagem, as agências utilizaram as três câmaras de monitorização da nave espacial (MCAMs), que mostram instantâneos a preto e branco com uma resolução de 1024x1024 pixels, dando uma vista da topografia da cratera de Mercúrio.

Na seleção de imagens partilhadas pela ESA, podem-se ver os 125 quilómetros de Heaney, bem como outras depressões tais como Neruda, Amaral, Beckett, Grainger e Sher-Gil.

Uma das imagens mais marcantes que a BepiColombo deixa para trás é a bacia de Caloris com 1.550 quilómetros de largura, que a nave espacial foi capaz de captar enquanto o Sol brilhava de cima.

Um dos objetivos da BepiColombo é, de facto, compreender melhor a composição das lavas vulcânicas em Caloris e arredores. Os cientistas acreditam que eles formaram cerca de 100 milhões de anos após a própria bacia, um facto que a ESA e a JAXA esperam agora lançar luz.

O voo desta semana é o segundo para a BepiColombo, que planeia completar seis flybys antes de chegar à órbita de Mercúrio em 2025. O próximo será daqui a um ano: está agendado para 20 de junho de 2023.

A principal missão científica será lançada, se tudo correr de acordo com o plano e o calendário das agências espaciais for cumprido, no início de 2026.

As imagens da primeira passagem foram boas, mas as da segunda são melhores. Destacam muitos dos objectivos científicos que poderemos abordar quando a BepiColombo entrar em órbita. Quero compreender a sua história vulcânica e tectónica.

Explicou David Rothery da Universidade Aberta e chefe do Grupo de Trabalho de Composição e Superfície de Mercúrio da agência europeia.

A missão conjunta da ESA e da JAXA irá expandir os nossos conhecimentos sobre o nosso vizinho mais próximo do Sol, que já conhecemos graças ao programa Messenger da NASA, que orbitou Mercúrio entre 2011 e 2015, e Mariner 10, que também foi ativado pela agência espacial americana e sobrevoou o planeta em meados dos anos setenta.

Embora muitos dos instrumentos da BepiColombo ainda não possam ser totalmente operados na atual fase da jornada, estes já revelam informações sobre ambiente magnético, plasma e partículas.