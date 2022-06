Aproxima-se o Oeste Selvagem de Evil West

Tal como vimos aqui, o Oeste americano encontra-se prestes a ser o palco de mais um confronto sanguinário entre o Bem e o Mal, com a chegada de Evil West.

Uma aventura sobre uma invasão vampiresca ao velho e selvagem Oeste Americano, e que já tem data de lançamento oficial.

Em desenvolvimento pela equipa dos Flying Wild Hog, Evil West é um jogo que mistura elementos de dois universos que não é habitual ver unidos: Oeste americano e Vampiros.

O jogo que decorre numa perspectiva de terceira pessoa, conta uma história alternativa e fantasiosa na qual o Oeste americano se encontra sob uma ameaça de invasão vampiresca, proveniente das zonas do Sul.

Em Evil West, os jogadores vestem a farda de Jesse Rentier, um agente secreto de uma organização secreta criada para inverter a situação, lutando contra as hordas de vampiros e entidades sobrenaturais.

Armado com os seus revólveres e outras armas mais tradicionais, Jesse vai também ter ao seu dispor um vasto conjunto de gadgets produzidos de propósito para combater a praga vampiresca.

Evil West conta com várias classes de vampiros, incluindo alguns bosses extremamente exigentes, segundo a Flying Wild Hog o que faz com que os combates sejam frenéticos e que os jogadores tenham de conhecer bem, tanto os inimigos, como as armas e ferramentas que têm ao seu dispor.

Como característica importante, foi ainda revelado que Jesse poderá contar com um amigo em multiplayer cooperativo.

O combate pelo Oeste americano de Evil West chega no próximo dia 20 de Setembro à PlayStation 5, Xbox Series X, PlayStation 4, Xbox One e PC.