Evil West, cowboys contra vampiros

A associação do Oeste Americano aos Vampiros é pouco frequente, tanto em filmes como jogos mas a Flying Wild Hog pretende alterar esse estado de coisas com Evil West.

O jogo, que estava inicialmente previsto para 2021, foi adiado mas já tem bom aspecto, como se pode ver pelo trailer de jogabilidade recentemente revelado.

Foi no final de 2020, na edição desse ano dos Game Awards, que a equipa de desenvolvimento Flying Wild Hog e a editora Focus Home Interactive anunciaram Evil West.

O jogo foi apresentado como um titulo de ação a solo ou em multiplayer cooperativo que decorre num mundo negro e fantasioso baseado no Oeste americano.

Oeste Americano ameaçado por Vampiros

Evil West apresenta uma narrativa negra e fantasiosa que, de certa forma, vai moldas a forma como o jogo se desenrola e como os jogadores evoluem no mesmo.

Uma negra e misteriosa ameaça paira sobre a fronteira americana: Vampiros. Uma horda vampiresca parece estar a ganhar forças dentro do território americano e Jesse Rentier, será o homem certo para a travar.

Jesse é um dos últimos agentes de uma organização ultrassecreta que luta contra os vampiros e é a derradeira barreira entre eles e a aniquilação total.

Os combates em Evil West, como se pode ver pelas imagens, serão frenéticos, viscerais e brutais e de forma a combater eficazmente a praga vampiresca, Jesse Rentier terá ao seu dispor uma vasto arsenal. Terá desde armas mais convencionais como as suas pistolas, até outros gadgets e ferramentas mais especializadas para a luta.

À medida que a limpeza avança, e o território se vai vendo livre da ameaça, Jesse vai também tendo a possibilidade de evoluir, seja com novas habilidades como com novos upgrades para as suas armas e ferramentas, permitindo aos jogadores criarem o seu próprio estilo de Vampire Slayer.

Jesse poderá ainda contar com um amigo através da funcionalidade de multiplayer cooperativo que Evil West apresentar. E poderá ser importante ter um amigo por perto para conseguir eliminar alguns dos bosses que a Flying Wild Hog prometeu incluir no jogo.

A caça aos vampiros será oficialmente aberta mais adiante neste ano, quando Evil West for lançado para Xbox Series X, PlayStation 5, Xbox One, PlayStation 4 e PC.