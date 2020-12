Evil West recebeu no decorrer da The Game Awards 2020 um novo trailer que mostra um pouco como vai ser a luta contra os vampiros do Oeste americano.

A temática é pouco usual, mas não é virgem, e Evil West aparenta possuir os ingredientes todos necessários para ser um jogo bastante interessante.

Em desenvolvimento pelos estúdios polacos Flying Wild Hog (responsáveis por Shadow Warrior) e distribuído pela Focus Home Interactive, Evil West passa-se no Velho Oeste americano, onde estamos habituados a ver apenas cowboys e índios. No entanto, o jogo traz a esta terra selvagem uma nova ameaça: vampiros e outros seres monstruosos.

O jogador veste a farda de um agente secreto, pertencente a uma organização de luta contra os “sugadores de sangue” e tem como missão, evitar que o Oeste fique vermelho com o sangue derramado pelos vampiros.

Trata-se de uma temática bastante diferente daquela a que estamos habituados, mas pelas imagens que podemos ver no trailer agora apresentado, o jogo parece estar a ir no bom caminho, com ideias bastante interessantes

Pelo que se sabe e pode ver no trailer, o jogo irá apresentar combates viscerais, tanto com os punhos como com armas. Mas o nosso personagem terá ao seu dispor também, uma vasta diversidade de gadgets de apoio. Entre os gadgets que o nosso herói vai usar, encontram-se uns braços mecânicos com alguns apetrechos e lâminas (um misto entre as garras do Wolverine e os Devil Breakers de Devil May Cry V).

Todas as armas e gadgets poderão ser personalizados e melhorados com o avançar da aventura e o jogador poderá ainda desbloquear novas habilidades ao longo do jogo.

Evil West, que poderá ser jogado a sós ou em multiplayer cooperativo, será lançado em 2021 ainda sem data concreta de lançamento. Será lançado para consolas e PC.