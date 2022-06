Carl Pei quer mudar de forma completa o mercado dos smartphones com a sua nova empresa, a Nothing. Tem no Phone (1) a sua arma, que com muitas mudanças deverá conseguir um lugar destaque.

Agora que se conhece um pouco mais desta proposta, surge uma informação importante. Não será́ simples comprar o Nothing Phone (1), pelo menos no início, quando chegar ao mercado. Será́ assim aumentado o interesse neste smartphone.

Não é nova a ideia de criar um smartphone único e que se torna um objeto de desejo. Se a maioria é algo massificado, algumas marcas seguem um caminho diferente e criam estas peças, criando um interesse ainda maior para os potenciais clientes.

Aparentemente é isso que a Nothing e o seu fundador, Carl Pei, querem criar. Para isso deve ir buscar inspiração à OnePlus, que há́ alguns anos criou um sistema único e que funcionou a seu favor de forma única.

Do que a marca revelou, para comprar o Nothing Phone (1), os potenciais utilizadores vão ter de estar numa lista de espera e vão ter de ter acesso a um convite para a compra. Estes convites vão ser libertados de forma controlada.

Será́ este o modelo a ser seguido, para assim poderem ter algum controlo sobre as vendas e quem tem acesso ao Nothing Phone (1). Os verdadeiros apoiantes da marca vão ser os primeiros a ter acesso a este novo smartphone.

Apenas quando a marca tiver stock suficiente deverá abrir as vendas e tornar o Nothing Phone (1) acessível a todos os interessados. Esta foi a ideia partilhada pela marca no seu novo vídeo, onde o processo de vendas e de chegada ao mercado foi discutido.

Com algumas caraterísticas únicas, especialmente em termos de design, o Nothing Phone (1) promete muito. Deverá ser apresentado muito em breve, dando acesso aos utilizadores a tudo o que tem de novo e diferente.